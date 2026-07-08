Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV

El seleccionado nórdico llega a esta instancia como una de las grandes sorpresas del Mundial. Los dirigidos por Stale Solbakken vienen de eliminar a Brasil (2 a 1) en los octavos de final y atraviesan un momento histórico, con una generación liderada por Erling Haaland que buscará seguir haciendo historia y alcanzar por primera vez las semifinales de una Copa del Mundo.