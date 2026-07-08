Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Con un Haaland en estado de gracia, Noruega dio el golpe ante Brasil y busca su primera semifinal en la historia. Los detalles en la nota.
Noruega e Inglaterra juegan por los cuartos de final del Mundial 2026, este sábado, en Miami, en un duelo que definirá a otro de los semifinalistas del torneo.
El encuentro, que comenzará a las 18:00 (hora argentina), será transmitido en vivo por DSports. El ganador de esta llave avanzará a las semifinales, donde se medirá ante el vencedor del cruce entre Argentina y Suiza.
El seleccionado nórdico llega a esta instancia como una de las grandes sorpresas del Mundial. Los dirigidos por Stale Solbakken vienen de eliminar a Brasil (2 a 1) en los octavos de final y atraviesan un momento histórico, con una generación liderada por Erling Haaland que buscará seguir haciendo historia y alcanzar por primera vez las semifinales de una Copa del Mundo.
Inglaterra, por su parte, continúa como uno de los grandes candidatos del torneo. El conjunto británico superó a México en los octavos de final y apuesta por la jerarquía de Harry Kane y la calidad de Jude Bellingham para volver a la élite del fútbol.
Noruega e Inglaterra se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial de 1998, en un partido que terminó con triunfo 2 a 1 para el seleccionado noruego. Ahora volverán a verse las caras en una instancia decisiva, por un lugar entre los cuatro mejores del mundo.
Formaciones de Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026
Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Östigärd, Moller Wolfe; Patrick Berg, Ödegaard, Sander Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. DT: Stale Solbakken.
Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. DT: Thomas Tuchel.
Horario y televisación
- Hora: 18:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Miami
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