Hallan sin vida a Jayden Adams en un hotel a días de su participación en el Mundial 2026
El cuerpo del futbolista sudafricano fue hallado sin vida en un hotel de Ciudad del Cabo.
El futbolista sudafricano Jayden Adams murió este sábado a los 25 años.
La trágica noticia generó una profunda conmoción en el ámbito deportivo internacional, ya que se produjo apenas dos semanas después de que finalizara la participación de su país en la Copa Mundial de Fútbol de 2026.
De acuerdo con los primeros reportes de los medios de comunicación en Sudáfrica, el jugador fue encontrado sin vida en un hotel de Ciudad del Cabo y las circunstancias exactas o las causas oficiales de su fallecimiento no han sido difundidas públicamente de forma oficial por su entorno ni por las autoridades competentes.
El lamentable deceso fue comunicado mediante una nota de prensa emitida por la Unión de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU), donde expresaron su devastación y destacaron el orgullo y la valentía con la que representó a su nación.
Jayden Adams jugó tres partidos en el Mundial 2026 antes de su fallecimiento
El mediocampista tuvo un rol activo con los Bafana Bafana en el certamen mundialista de Norteamérica, llegando a jugar en tres encuentros de la fase de grupos frente a México, República Checa y Corea del Sur.
Durante la competencia, el jugador enfrentó el duro golpe del fallecimiento de su abuela materna, Marianna Adams, ocurrido apenas un día antes del cruce ante el seleccionado checo, decidiendo permanecer concentrado con el plantel.
El joven futbolista pertenecía a las filas del Mamelodi Sundowns FC, equipo de la Primera División de Sudáfrica al cual se había unido tras su destacado paso inicial por el Stellenbosch FC.
Canadá venció a Sudáfrica sobre el final y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026
Canadá se metió en los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar 1-0 a Sudáfrica con un gol sobre el final de Stephen Eustáquio. El conjunto norteamericano selló su clasificación y ahora espera por el vencedor del cruce entre Países Bajos y Marruecos.
Cuando el partido parecía encaminarse al tiempo suplementario, apareció Stephen Eustáquio con un tremendo golazo para darle el triunfo al conjunto norteamericano y desatar el festejo de sus hinchas. Canadá había accedido a los 16avos de final tras finalizar como escolta del Grupo B con 4 puntos, mientras que Sudáfrica también había clasificado en el segundo lugar del Grupo A, con la misma cantidad de unidades.
El encuentro fue muy parejo durante gran parte de su desarrollo, pero el equipo canadiense encontró la diferencia en el cierre y logró sellar el pase a la siguiente instancia. Ahora, Canadá buscará seguir haciendo historia cuando dispute los octavos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos, en busca de un lugar entre los ocho mejores seleccionados del torneo.
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