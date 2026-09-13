Alexander Zverev campeón en el US Open: le ganó la final a Ben Shelton y logró su segundo Grand Slam
El alemán impuso su jerarquía en Nueva York, superó en cuatro sets al tenista local y se tomó revancha de su vieja frustración en Flushing Meadows tras una definición insólita.
Alexander Zverev se consagró campeón del US Open 2026 y tocó el cielo con las manos en Nueva York. En una definición electrizante disputada en el Arthur Ashe Stadium, el número 2 del ranking mundial derrotó al estadounidense Ben Shelton (9°) por 6-3, 7-6 (7-2), 5-7 y 6-2 en tres horas y 22 minutos de juego, para alzar el segundo título de Grand Slam de su carrera tras el logro obtenido en Roland Garros en junio pasado.
Alexander Zverev campeón en el US Open: le ganó la final a Ben Shelton y logró su segundo Grand Slam
Con esta victoria histórica, Zverev se transformó en el cuarto tenista de la era abierta en conquistar sus primeras dos coronas de Grand Slam dentro de la misma temporada, hito que comparte con nombres de la talla de Jimmy Connors (1974), Guillermo Vilas (1977) y Jannik Sinner (2024). Además, el teutón logró sanar una espina clavada desde 2020, cuando dejó escapar la final de Flushing Meadows ante Dominic Thiem tras estar dos sets arriba. De este modo, el germano se afianza en el segundo lugar del escalafón de la ATP, recortando a menos de 2000 puntos la distancia con Sinner, quien no disputó el torneo por lesión.
El partido tuvo a Zverev como dominador táctico desde el arranque. El alemán aprovechó los reiterados errores con el servicio de Shelton para llevarse el primer set por 6-3 en apenas 40 minutos. En el segundo capítulo, la paridad se adueñó del trámite hasta llegar al tie-break, donde el teutón sacó a relucir una efectividad formidable con su primer saque (93% de puntos ganados) para imponerse por un contundente 7-2.
Shelton no bajó los brazos y reaccionó impulsado por el público neoyorquino. En el duodécimo game del tercer set, el zurdo local aprovechó una serie de imprecisiones del germano y quebró en el momento justo para quedarse con el parcial por 7-5 y estirar la definición. Sin embargo, Zverev aplacó el envión de su rival de entrada en el cuarto set: quebró de inicio, volvió a romper en el séptimo game para colocarse 5-2 y encaminó su coronación sin dejar dudas.
El cierre de la final dejó una perlita insólita que quedará en la historia del certamen. Tras sellar el punto de la victoria con su servicio, Zverev estuvo tan enfocado que no advirtió que el partido había terminado: caminó hacia el rincón de la cancha y devolvió las pelotas al otro lado esperando el siguiente juego. Recién al cabo de unos segundos, al escuchar la ovación del estadio y ver la reacción del rival, el alemán cayó en la cuenta de lo sucedido, soltó la raqueta y alzó los brazos para celebrar su consagración dorada en suelo estadounidense.
Los números del título de Alexander Zverev en US Open
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