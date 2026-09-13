Alexander Zverev campeón en el US Open: le ganó la final a Ben Shelton y logró su segundo Grand Slam

El cierre de la final dejó una perlita insólita que quedará en la historia del certamen. Tras sellar el punto de la victoria con su servicio, Zverev estuvo tan enfocado que no advirtió que el partido había terminado: caminó hacia el rincón de la cancha y devolvió las pelotas al otro lado esperando el siguiente juego. Recién al cabo de unos segundos, al escuchar la ovación del estadio y ver la reacción del rival, el alemán cayó en la cuenta de lo sucedido, soltó la raqueta y alzó los brazos para celebrar su consagración dorada en suelo estadounidense.