Independiente vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto
El "Ciclón" llega a Avellaneda con el debut de Rubén Darío Insúa como entrenador. Independiente, en tanto, viene de vencer a Central Córdoba y buscará volver a sumar de a tres ante su gente.
Independiente y San Lorenzo chocan este domingo, desde las 19.15, en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la novena fecha del Torneo Clausura. El encuentro, correspondiente a la Zona A, tendrá a Facundo Tello como árbitro principal y será transmitido por ESPN Premium.
El "Rojo" llega a este compromiso después de vencer 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero, triunfo que le permitió cortar una racha de dos partidos sin ganar. Con 13 puntos, se ubica en el sexto puesto de la Zona A y buscará volver a sumar de a tres ante su gente para mantenerse en los puestos de clasificación a los playoffs.
San Lorenzo, por su parte, viene de superar 1-0 a Talleres y suma 10 puntos, por lo que se ubica décimo en la Zona A. El "Ciclón" tendrá un condimento especial: será el debut de Rubén Darío Insúa en su regreso al banco azulgrana.
El "Gallego" inicia así su tercer ciclo como entrenador del club, luego de sus dos etapas anteriores, en las que dirigió 146 partidos, con 57 triunfos, 54 empates y 35 derrotas.
Juan Miguel Arrayago abrió el marcador para el Rojo:
Formaciones de Independiente vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026 -Zona A
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; y Felipe Tempone. DT: Jadson Viera.
- San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.
Horario y televisación
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Hora: 19:15.
Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.
Árbitro: Facundo Tello.
VAR: Fernando Espinoza.
TV: ESPN Premium.
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