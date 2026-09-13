Independiente vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

El "Rojo" llega a este compromiso después de vencer 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero, triunfo que le permitió cortar una racha de dos partidos sin ganar. Con 13 puntos, se ubica en el sexto puesto de la Zona A y buscará volver a sumar de a tres ante su gente para mantenerse en los puestos de clasificación a los playoffs.