Ancelotti renovó Brasil después del Mundial 2026: le contestó las críticas a Thiago Silva

La nómina también marca el final, al menos por ahora, de la presencia de varios futbolistas que tuvieron protagonismo en el Mundial. Entre las ausencias aparecen Alisson, Danilo, Casemiro, Lucas Paquetá y Matheus Cunha. Neymar, por su parte, ya había anunciado su retiro de la Selección brasileña después del certamen.

Lejos de modificar su postura, Ancelotti respaldó la convocatoria y explicó que el objetivo principal es observar a los jóvenes que pueden convertirse en piezas importantes del futuro de Brasil: “Repito, para los objetivos que tenemos en estos amistosos, me parece una lista equilibrada. No estoy enfocado en la edad promedio de los jugadores, ahora es momento para priorizar a los jóvenes que tienen potencial y pueden ser pate del futuro. Lo cierto es que un jugador de 34 o 35 años no es para el futuro, sino el presente. Si alguien de esa edad está preparado para jugar un torneo importante, estará en la selección, pero ahora la prioridad es darle lugar a los jóvenes”, afirmó.

Nueve debutantes en la Selección de Brasil

La principal señal de cambio aparece en la cantidad de jugadores que tendrán su primera oportunidad con la camiseta brasileña. Son nueve los futbolistas que recibieron su primera convocatoria. Entre los arqueros fueron incluidos Pedro Morisco y Otávio, mientras que la defensa tendrá como novedades a Arthur Dias, Jair Cunha, Mateuzinho, Mauro Júnior y Vitor Reis. Para el mediocampo, Ancelotti sumó a Breno Bidon y Gabriel Bontempo.

También regresaron algunos jugadores que habían formado parte de procesos anteriores, aunque no estuvieron disponibles durante el Mundial. Estevao y João Pedro, ambos de Chelsea, volvieron a ser convocados, mientras que Wesley recibió nuevamente el llamado después de quedar fuera de la Copa del Mundo por una lesión.

El entrenador italiano explicó que los amistosos servirán para evaluar a estos futbolistas antes de tomar decisiones definitivas: “Priorizamos futbolistas más jóvenes para estos amistosos para recabar información más precisa sobre todos. Es posible que, para cuando lleguemos a jugar estos torneos, los jugadores de esta convocatoria estén en la lista final”, argumentó.

¿Qué dijo Thiago Silva sobre la renovación de Brasil?

La convocatoria de Ancelotti también quedó atravesada por las declaraciones de Thiago Silva, quien había cuestionado la velocidad con la que el técnico decidió modificar el plantel. El defensor, de 41 años, conoce al italiano de sus etapas compartidas en Milan y Paris Saint-Germain y consideró que una transformación tan profunda debería realizarse de manera progresiva.

“Con la selección brasileña, las cosas se tienen que hacer gradualmente. Uno no puede deshacerse de todos y convocar nuevos jugadores, se tiene que hacer paso a paso. Es muy difícil ser un jugador de selección, es muy distinto al fútbol de clubes”, sostuvo Thiago Silva.

El experimentado defensor también marcó diferencias entre el fútbol europeo y la realidad de Brasil: “Él viene del fútbol europeo, donde es más fácil hacer cambios. No funciona así acá. Hay que adaptarse y obtener resultados, y en lo posible jugar bien. No me gusta este tipo de cambio. No estoy de acuerdo con él, pero él es quien está a cargo”, agregó.