Mauro Icardi define su futuro: dejaría Turquía y Grecia e Italia aparecen entre las opciones

La decisión no solamente tendrá una dimensión deportiva. Según la información difundida, María Eugenia “China” Suárez y sus hijos acompañarían al delantero al país en el que finalmente decida continuar su carrera. “María Eugenia China Suárez y sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, también, al igual que en Turquía, vivirán en el país que decida aceptar la propuesta su actual pareja”, sostuvo el periodista.

Icardi también fue ofrecido al Everton

Grecia e Italia no son las únicas alternativas que aparecen en el futuro de Mauro Icardi. Según informó el periodista Germán García Grova, el delantero fue ofrecido formalmente al Everton de Inglaterra. El club de Merseyside terminó el mercado de pases sin incorporar un delantero de referencia después de las salidas de Iliman Ndiaye y Beto y de no poder concretar una negociación por Folarin Balogun.

En ese contexto, el francés Thierno Barry, de 23 años, quedó como el único atacante senior reconocido de la plantilla. Durante la temporada anterior había marcado apenas cinco goles, una estadística que alimentó la búsqueda de alternativas ofensivas.

Incluso Keith Wyness, ex director ejecutivo del Everton, había mencionado la posibilidad de que la institución utilizara el dinero obtenido por algunas ventas para realizar una propuesta por Icardi. “Mauro Icardi es una telenovela andante, pero podría funcionar. Esa podría ser una solución que realmente calme a los hinchas”, había declarado en Football Insider.

Por qué Icardi puede elegir club después del cierre del mercado

La condición de agente libre le permite a Icardi manejar sus tiempos de una manera diferente a la de los jugadores que todavía tienen contrato. Al no estar vinculado a un club, puede firmar por una nueva institución pese a que la ventana de transferencias haya finalizado.

Su representante, Letterio Pino, explicó que el dinero no constituye el principal factor para definir la próxima etapa. “El dinero no es la prioridad. Busca un proyecto técnico y la posibilidad de quedarse en un lugar dos o tres años”, aseguró el agente.

Esta postura explica por qué Icardi analiza diferentes alternativas antes de tomar una decisión definitiva. El delantero busca encontrar un proyecto deportivo que le permita recuperar continuidad y sostenerse durante varias temporadas en el mismo destino.

Los números de Icardi que explican el interés

La extensa etapa de Icardi en Turquía constituye uno de los principales argumentos que sostienen el interés de distintos clubes europeos. Durante su paso por Galatasaray, el argentino disputó 134 partidos, convirtió 77 goles, aportó 25 asistencias y consiguió seis títulos de liga.

Esos registros mantienen al delantero como una pieza atractiva para diferentes equipos que buscan experiencia y capacidad goleadora. Ahora, con varias propuestas sobre la mesa y sin la obligación de resolver su futuro dentro de los plazos tradicionales del mercado, el goleador deberá definir en los próximos días cuál será su nuevo destino europeo.