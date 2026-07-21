El mensaje de Mac Allister tras perder la final del Mundial y el palito a los que critican: "Nos ayudan a..."
El mediocampista de la Selección Argentina compartió una extensa reflexión luego de la derrota ante España y les agradeció a los hinchas por el apoyo.
Alexis Mac Allister publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales tras la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026. El mediocampista destacó el orgullo que siente por haber representado al país, valoró el acompañamiento de los hinchas y dejó una frase que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
El posteo de Alexis Mac Allister tras la final ante España
"Estuvimos tan cerca... por eso duele tanto. Pero nadie nos va a quitar todo lo que vivimos durante esta Copa del Mundo. Lo que nos hicieron sentir no es normal. Tuvimos que sufrir, hubo adversidades, pero las sacamos adelante JUNTOS. No nos olvidemos nunca de esto, por favor: JUNTOS somos más fuertes que cualquiera", comenzó escribiendo el futbolista.
El volante recordó algunos de los momentos más emotivos que le dejó el torneo y destacó la conexión que existe entre el plantel y los argentinos. En ese sentido, rememoró el aliento que recibió la Selección luego de la final y el multitudinario recibimiento que tuvo el equipo en Buenos Aires pese a la derrota.
"La primera fue cuando, después de recibir nuestra medalla de subcampeones del mundo, los argentinos en el estadio empezaron a cantar enloquecidos. Familiares, amigos e hinchas hicieron que cualquier otro festejo pasara a un segundo plano. La segunda fue el recibimiento en Buenos Aires. Con lluvia, con frío pero con un amor por nuestro país y por esta Selección que nada podía opacar", expresó.
Además, reconoció el dolor que significó quedarse a las puertas del bicampeonato mundial, aunque llamó a los hinchas y al grupo a levantarse y seguir adelante: "Lloremos, porque somos argentinos y siempre queremos ganar. Pero después de llorar, levantémonos, unámonos y sigamos adelante, porque esto sigue", escribió.
Por último, el campeón del mundo en Qatar 2022 les agradeció a los argentinos por el cariño recibido durante la competencia y dejó un mensaje dirigido a quienes celebraron la derrota del seleccionado nacional: "Gracias a todos los argentinos por cada mensaje de cariño y apoyo. No saben lo importantes que son en este camino", señaló.
Y concluyó con una frase que rápidamente se convirtió en una de las más comentadas de su publicación: "Y también gracias a quienes, desde otros países, nos mandan mensajes burlándose o alegrándose por nuestro dolor. Sin quererlo, nos ayudan a sentirnos cada día más orgullosos de ser argentinos".
El mensaje de Alexis Mac Allister volvió a reflejar el fuerte vínculo que construyó esta generación de futbolistas con los hinchas argentinos y el orgullo de haber llevado a la Albiceleste a disputar, una vez más, la final de una Copa del Mundo.
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