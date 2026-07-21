El mensaje de Mac Allister tras perder la final del Mundial y el palito a los que critican: "Nos ayudan a..."

Por último, el campeón del mundo en Qatar 2022 les agradeció a los argentinos por el cariño recibido durante la competencia y dejó un mensaje dirigido a quienes celebraron la derrota del seleccionado nacional: "Gracias a todos los argentinos por cada mensaje de cariño y apoyo. No saben lo importantes que son en este camino", señaló.

Y concluyó con una frase que rápidamente se convirtió en una de las más comentadas de su publicación: "Y también gracias a quienes, desde otros países, nos mandan mensajes burlándose o alegrándose por nuestro dolor. Sin quererlo, nos ayudan a sentirnos cada día más orgullosos de ser argentinos".

El mensaje de Alexis Mac Allister volvió a reflejar el fuerte vínculo que construyó esta generación de futbolistas con los hinchas argentinos y el orgullo de haber llevado a la Albiceleste a disputar, una vez más, la final de una Copa del Mundo.