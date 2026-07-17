La tierna respuesta de Alexis Mac Allister al especial pedido que le hizo Ailén Cova: "Lo intentaremos"
La influencer celebró la presencia de Justin Bieber en la final del torneo y sorprendió con un pedido que no pasó inadvertido.
La confirmación de los artistas que animarán el histórico show del entretiempo de la final del Mundial 2026 no solo revolucionó a los fanáticos del fútbol. Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister, aprovechó la noticia para hacerle un pedido muy especial al futbolista, quien se encuentra enfocado en la final con la Selección argentina.
Todo comenzó cuando se conoció que Justin Bieber sería uno de los artistas invitados al espectáculo que tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva York. Al enterarse de la noticia, Ailén no ocultó su entusiasmo y decidió escribirle al mediocampista para intentar cumplir un viejo sueño.
La influencer compartió en sus redes sociales la conversación privada que mantuvo con Mac Allister. En el mensaje le envió la publicación que anunciaba la presencia del cantante canadiense y escribió: “Por Dios, Alexis”.
Luego explicó el motivo de su entusiasmo y recordó la última vez que pudo verlo en persona. “Hace 13 años fue la última vez que lo tuve en persona. Mi niña Belieber te lo ruega”, le dijo, dejando en evidencia el fanatismo que siente por el artista desde su adolescencia.
Aunque el jugador no le aseguró que el encuentro pueda concretarse, sí dejó en claro que hará el intento. "Vamos a tener que hacerlo posible, ¿no?”, respondió primero. Luego reforzó esa idea con otra frase que ilusionó aún más a su pareja: "lo intentaremos, bebé”.
Emocionada por la respuesta, Ailén le agradeció el gesto con un mensaje cargado de cariño: “Gracias, mi amor”, ilusionada con la posibilidad de reencontrarse con uno de sus máximos ídolos después de más de una década.
Mundial 2026: quiénes estarán en el show del entretiempo de la final
La FIFA confirmó que la final del Mundial 2026, que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, contará por primera vez con un show de entretiempo al estilo del Super Bowl.
Para ese espectáculo fueron anunciados Madonna, Shakira y BTS, quienes encabezarán el evento bajo el lema "El escenario más grande del mundo. Un propósito aún mayor".
La iniciativa formará parte de la campaña del Fondo de Educación para Ciudadanos Globales, un proyecto que busca recaudar 100 millones de dólares para "expandir el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños en todo el mundo".
Además, el espectáculo contará con la curaduría de Chris Martin, líder de Coldplay, quien fue el encargado de presentar a los artistas junto a varios personajes de Plaza Sésamo, confirmando a las figuras que protagonizarán una de las grandes atracciones de la final del Mundial 2026.
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