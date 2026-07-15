Liverpool hizo un posteo sobre Alexis Mac Allister y desató la bronca de los hinchas ingleses
El club inglés publicó un mensaje en apoyo al mediocampista argentino antes de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra y recibió numerosas críticas en las redes sociales.
A horas de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, Liverpool quedó en el centro de la polémica por un mensaje dedicado a Alexis Mac Allister. El club de la Premier League eligió respaldar al campeón del mundo y provocó el enojo de muchos hinchas ingleses en las redes sociales.
A través de sus redes sociales, el conjunto inglés anunció el partido con un mensaje en apoyo al mediocampista argentino: "Macca y Argentina se enfrentan a Inglaterra por un lugar en la final de la #FIFAWorldCup".
La publicación no pasó desapercibida y provocó la reacción de numerosos simpatizantes ingleses, que cuestionaron que uno de los clubes más importantes de la Premier League destacara a un futbolista de la Albiceleste en la previa de un partido tan especial para Inglaterra.
El presente de Alexis Mac Allister en el Mundial 2026
Alexis Mac Allister es uno de los futbolistas argentinos que militan en la Premier League y una de las figuras del Liverpool. Aunque todavía no logró mostrar su mejor versión en el Mundial 2026, viene de convertir un gol clave en los cuartos de final ante Suiza y siempre es una pieza clave dentro del esquema del entrenador.
El mediocampista abrió el marcador para la Selección argentina, que luego sufrió el empate del conjunto europeo. Sin embargo, en el tiempo suplementario aparecieron Julián Álvarez y Lautaro Martínez para sellar el triunfo y la clasificación a las semifinales. Ahora, Mac Allister buscará ser una pieza importante en el equipo de Lionel Scaloni en el trascendental compromiso frente a Inglaterra, con el objetivo de meter a la Albiceleste en una nueva final mundialista.
Los ingleses le tiraron la bronca a Liverpool por un posteo sobre Alexis Mac Allister
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