Liverpool hizo un posteo sobre Alexis Mac Allister y desató la bronca de los hinchas ingleses

El mediocampista abrió el marcador para la Selección argentina, que luego sufrió el empate del conjunto europeo. Sin embargo, en el tiempo suplementario aparecieron Julián Álvarez y Lautaro Martínez para sellar el triunfo y la clasificación a las semifinales. Ahora, Mac Allister buscará ser una pieza importante en el equipo de Lionel Scaloni en el trascendental compromiso frente a Inglaterra, con el objetivo de meter a la Albiceleste en una nueva final mundialista.