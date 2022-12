Colo Mac Allister: "No le crean a Messi cuando dice que se va a retirar"

los mac allister.jpg

Analizando el rendimiento de su hijo reconoció: "No me sorprendió el rendimiento de Alexis. Veo todos los partidos de él y los de la Selección, estadísticos, minutos, y él era el único mediocampista que había jugado todos los partidos los 90 minutos, después venia Enzo Fernández con 78 minutos promedio".

Y agregó con detalle: “Sus características a la hora de reemplazar a Lo Celso son distintas. Lo Celso es quizás un jugador que asocian mejor para adelante, de muy buena pegada, metido en el grupo y un jugador bárbaro. Alexis defiende más la zona, tiene un mayor retroceso. Le tenía mucha fe".

mac allister scaloni seleccion.jpg

Para Mac Allister "hubo un punto decisivo donde Scaloni tenía que decidir si cambiaba o no cambiaba" el equipo. “Si no cambiaba creo que a la Selección le iba a ir mal, había que poner gente que revitalizara el equipo. Y después había que ver si a los pibes le iba bien. Haber jugado en Boca o River no es un elemento menor”, resaltó.

"Los jugadores que salían del equipo eran muy importantes en el grupo, y tenían que avalar y acompañar a los pibes que entraban, y eso pasó, los pibes rindieron y lo grandes bancaron. El bancar a los pibes le dio tiempo a los grandes para poder recuperarse y eso se vio al final del torneo"

En puntual, sobre su hijo consideró que "Alexis es un chico muy tranquilo, tiene dos condiciones muy importantes: sabe que para jugar uno tiene que tener la mente fría y el corazón caliente".

"Messi y Diego son incomparables"

lionel messi.jpg

El "Colo" Mac Allister se refirió también a las comparaciones entre Maradona y Lio: "Messi y Diego son distintos, lo digo con conocimiento de causa porque estuve al lado de Diego y veo a Messi en las concentraciones", empezó.

"Messi y Diego son incomparables, son épocas distintas, sufrieron realidades distintas, y cada uno a su manera le ha dado algo fenomenal a Argentina”, consideró aclarando que no buscaba que se generaran conflictos con sus declaraciones.

En ese sentido, resaltó que “primero Maradona, y ahora Messi, hacen que donde vayamos seamos locales y que el mundo nos quiera”

"Lo dije antes del Mundial: no le crean a Messi que se va a retirar, porque es un ratón biónico, está mejor que muchos pibes de 20 o25 años, va a seguir estando bien porque tiene una mentalidad súper profesional, tiene un paraguas familiar espectacular. Todas esas cosas las tenemos que disfrutar unidos más que nunca”, finalizó.