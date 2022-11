Alfaro tras las quejas por el cambio de horario: "Con tal de jugar un Mundial, lo juego a las cinco de la mañana"

"Me hubiese gustado que prescindan de un jugador, que me hubiesen dado a Piero (Hincapié), a Pervis (Estupiñan) o a Moisés (Caicedo), pero no se pudo y no voy a responsabilizar a los entrenadores porque no están haciendo nada que no contemple el reglamento", lamentó en referencia a la llegada de los futbolistas que juegan en Europa.

Ecuador se enfrentará este sábado a Irak en Madrid, en uno de los amistosos previos al Mundial.