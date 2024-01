La tristeza de un nene por el cambio de la sede de Alianza Petrolera

En la misma comunicación Alianza dice que “por respeto al equipo y a su identidad” dejará de usar el nombre de “Petrolera” y además confirmó en la misma vía que dejará de vestirse con los colores amarillo y negro.

Embed COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/l7IwTxMMBV — Alianza Fútbol Fc (@APetrolera) January 16, 2024

La tristeza de un nene por el cambio de la sede

Sin duda alguna, los mayores afectados son los seguidores del antiguo equipo santandereano, quienes no dudaron en alzar su voz en modo de protesta ante la drástica decisión de los inversionistas.

alianza petrolera

Martín Quevedo es uno de los sipatizantes que dejaba todo por el club, con tan solo 6 años, el nene alentana al conjunto colombiano desde que nació y admitipo estar aflijido por la decisión del club.

"Ahora que se fue me siento triste. Ya no voy a querer a ningún equipo, ahora yo quiero nada más a mi Alianza Petrolera", dice el pequeño en una entrevista que se viralizó en las últimas horas.

Y agregó: "Unos días perdíamos, otros ganábamos. Pero el día que se fue me puse triste. La Alianza siempre me gustaba cuando lo veía entrena, pero se va. Cuando se iban a otros partidos me gustaban y volvían, pero ahora se fue y no vuelven más. Me pongo triste".