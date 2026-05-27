Rosario Central cayó ante Independiente del Valle y no pudo ganar su grupo en la Copa Libertadores
El "Canalla", ya clasificado, buscaba cerrar como uno de los mejors primeros, pero perdió por la mínima y quedó como escolta de cara a los octavos de final.
Rosario Central no pudo con la altura de Ecuador y este miércoles cayó por la mínima ante Independiente del Valle por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2026, por lo que quedó relegado al segundo puesto de cara a la próxima fase.
Ambos equipos ya tenían asegurado su boleto a los octavos de final, pero en el Estadio Banco Guayaquil estaba en juego nada menos que el primer puesto de la zona.
El encuentro llegó en una semana cargada para la Academia, que el próximo domingo 31 de mayo deberá afrontar un cruce estelar por los 16avos de final de la Copa Argentina ante Estudiantes de La Plata.
Sin embargo, el tanto de penal de Junior Sornoza en el inicio del complemento fue determinante para la victoria local.
¿Cómo terminó Rosario Central en el Grupo H?
El semestre internacional del equipo dirigido por Jorge Almirón era brillante: marchaba invicto en la Copa con 13 puntos (cuatro victorias y un solo empate). Con un empate quedaba como líder, y con una victoria hasta podía ser el mejor de los primeros.
Sin embargo, con la derrota terminó segundo de su grupo por lo que, de mínima, tendrá que definir de visitante en los octavos de final.
Las formaciones de Independiente del Valle y Rosario Central
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Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Juan Viacava, Layan Loor; Jordy Alcívar; Justin Lerma, Júnior Sornoza, Emerson Pata, Arón Rodríguez; Carlos González o Djorkaeff Reasco. DT: Joaquín Papa.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Otros datos del partido
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Hora: 19:00 (Argentina)
TV: Fox Sports y Telefe
Streaming: Disney+ y Mi Telefe
Árbitro: Raphael Claus (Brasil)
VAR: Wagner Reway (Brasil)
Estadio: Banco Guayaquil (Quito, Ecuador)
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