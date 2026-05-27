Rosario Central cayó ante Independiente del Valle y no pudo ganar su grupo en la Copa Libertadores

¿Cómo terminó Rosario Central en el Grupo H?

El semestre internacional del equipo dirigido por Jorge Almirón era brillante: marchaba invicto en la Copa con 13 puntos (cuatro victorias y un solo empate). Con un empate quedaba como líder, y con una victoria hasta podía ser el mejor de los primeros.

Sin embargo, con la derrota terminó segundo de su grupo por lo que, de mínima, tendrá que definir de visitante en los octavos de final.

Las formaciones de Independiente del Valle y Rosario Central

Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Juan Viacava, Layan Loor; Jordy Alcívar; Justin Lerma, Júnior Sornoza, Emerson Pata, Arón Rodríguez; Carlos González o Djorkaeff Reasco. DT: Joaquín Papa.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

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