Alina Moine rompió el silencio: su descargo tras los rumores de romance con Marcelo Gallardo

"Vamos a empezar por partes: no viajé a Salta, ¿está bien?", afirmó, de entrada, y desde arriba de su auto a la salida de un estacionamiento. Y continuó: "A mí no me gusta hablar de mi vida privada, personal y mucho menos sentimental".

"El día que quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a Lussich y Pallares, para que hagan un cuadrito y la tengan de recuerdo“, hizo mención a los conductores del ciclo televisivo especializado en espectáculos y farándula.

“Mientras tanto hablemos del sorteo del Mundial, de la Selección Argentina, de lo que quieras… pero no me pregunten más nada“, concluyó su descargo, agobiada por la situación.

Pero la reportera insitió: “Decime si estás enamorada“, a lo que Moine se mantuvo firme en su postura y contestó: “No me pregunten más nada, el día que yo quiera contar que tengo novio le mando selfie a todos“, cerró.