Almendra fue presentado en Racing y hubo un palito para Boca: "Ahora estoy..."

Embed Antes en la tribuna, hoy en el campo de juego. Almendra ahora está en su casa. pic.twitter.com/zv8RbNPde8 — Racing Club (@RacingClub) August 14, 2023

Su salida de Boca estuvo envuelta en el caos luego de una fuerte pelea con Sebastián Battaglia y un tironeo constante por no renovar su contrato con la institución que lo terminó alejando del plantel y las canchas. Por esta razón, el volante no estuvo en los octavos de final de la Copa Libertadores ya que el Xeneize no envió la documentación a tiempo.

CUÁNDO SERÁ EL DEBUT DE ALMENDRA EN RACING

Todo parece indicar que el volante debutaría con la camiseta de Racing en la primera fecha de la Copa Liga Profesional 2023 ante Unión. Además, se enfrentará a su ex club por los cuartos de final del torneo internacional, que tendrá la ida en La Bombonera y la vuelta en el Cilindro de Avellaneda.