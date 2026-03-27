Bomba: quién es Tobías Ramírez, el nuevo refuerzo de River
En plena fecha FIFA, el "Millonario" metió una nueva ficha en su mercado de pases con la contratación del joven defensor de Argentinos Juniors.
En plena temporada y con el calendario ya avanzado, River ya mueve las fichas para el mercado de pases y puso la mira en una de las joyas con mayor proyección del fútbol local: se trata de Tobías Ramírez, el marcador central de 19 años de Argentinos Juniors, quien se convertirá en nuevo refuerzo.
Según información de La Página Millonaria, las conversaciones entre los clubes están avanzadas, aunque restan detalles para sellar el acuerdo. La operación se encuadra en la necesidad del "Bicho" de generar ingresos, por lo que se negocia una cifra que oscila entre los 3,5 y 4 millones de dólares por el 80% de su ficha.
Se trata sin dudas de una sorpresa para el fútbol argentino. La noticia se conoció en plena doble fecha FIFA, en la antesala al partido de la Selección Argentina ante Mauritania.
Quién es Tobías Ramírez
A pesar de su corta edad, el defensor oriundo de Virrey del Pino cuenta con un rodaje importante:
- Debut profesional: Curiosamente, su estreno fue ante River en el Monumental, en enero de 2024.
- Estadísticas: Acumula 43 partidos con la camiseta de Argentinos Juniors.
- Selección Nacional: Es un nombre habitual en las juveniles; fue el capitán de la Sub-20 en el último Mundial de Chile y suma casi 50 partidos entre la Sub-17 y la Sub-20.
Un refuerzo para recuperar rodaje
Paradójicamente, Ramírez llega a esta instancia con pocos minutos en lo que va del año bajo la conducción de Nicolás Diez. En el presente Torneo Apertura 2026, apenas disputó un encuentro, sumando otra participación en Copa Argentina y quedando como alternativa en el banco durante el repechaje de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Ecuador.
Para el cuerpo técnico de River, la llegada de Ramírez representa una apuesta a futuro con presente de Selección, buscando apuntalar una defensa que tendrá desafíos de alto calibre en la etapa de definiciones del año.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario