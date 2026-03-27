Bomba: quién es Tobías Ramírez, el nuevo refuerzo de River

Debut profesional: Curiosamente, su estreno fue ante River en el Monumental, en enero de 2024.

Curiosamente, su estreno fue ante River en el Monumental, en enero de 2024. Estadísticas: Acumula 43 partidos con la camiseta de Argentinos Juniors.

Acumula 43 partidos con la camiseta de Argentinos Juniors. Selección Nacional: Es un nombre habitual en las juveniles; fue el capitán de la Sub-20 en el último Mundial de Chile y suma casi 50 partidos entre la Sub-17 y la Sub-20.

Un refuerzo para recuperar rodaje

Paradójicamente, Ramírez llega a esta instancia con pocos minutos en lo que va del año bajo la conducción de Nicolás Diez. En el presente Torneo Apertura 2026, apenas disputó un encuentro, sumando otra participación en Copa Argentina y quedando como alternativa en el banco durante el repechaje de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Ecuador.

Para el cuerpo técnico de River, la llegada de Ramírez representa una apuesta a futuro con presente de Selección, buscando apuntalar una defensa que tendrá desafíos de alto calibre en la etapa de definiciones del año.