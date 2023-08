El picante cruce entre el Burrito Martínez y el presidente de Almirante Brown

burrito martinez maxi levy

Naturalmente, la respuesta del delantero no tardó en llegar: "Yo nunca le tomé el pelo a nadie, pasa que yo soy profesional y siempre me manejé como se manejan en el más alto nivel. Todo lo que me prometieron nunca se cumplió. Te felicito por la campaña y ojalá asciendan, se lo merecen, yo seguiré esperando que me pagues algún día. Abrazo y éxitos".

Levy volvió a arremeter contra el Burrito: "Vos sos un falso profesional que le toma el pelo a la gente y yo te lo tomo a vos VISTE QUE FEO".