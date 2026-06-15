La reacción de la prensa española tras el empate de La Roja con Cabo Verde en el debut Mundial 2026
Los principales medios deportivos de España cuestionaron el rendimiento del equipo de Luis de la Fuente luego del inesperado 0 a 0 ante el seleccionado africano.
El empate sin goles entre España y Cabo Verde en el debut en el Mundial 2026 generó una ola de críticas en la prensa española, que esperaba una presentación mucho más sólida de uno de los candidatos al título.
La Roja llegaba a la Copa del Mundo como una de las favoritas, respaldada por la conquista de la Eurocopa 2024 y una generación de futbolistas que ilusiona a los hinchas. Sin embargo, el estreno terminó lejos de las expectativas y dejó más dudas que certezas.
Los principales diarios deportivos coincidieron en describir el resultado como un tropiezo inesperado frente a un rival que disputa su primer Mundial y que logró sostener el empate gracias a una sólida actuación defensiva.
Críticas y decepción en los medios de España
Uno de los más contundentes fue el diario AS, que definió el resultado como un "batacazo" y calificó el rendimiento español como decepcionante ante una selección caboverdiana "muy seria defensivamente".
En la misma línea, Marca destacó que Cabo Verde pasó a integrar la lista de rivales que complicaron a España en sus estrenos mundialistas, mientras que Mundo Deportivo resumió el encuentro con una frase elocuente: "Decepcionante comienzo de España, que no puede con Cabo Verde".
Por su parte, El País sostuvo que el conjunto africano "pinchó el globo" de la selección española y remarcó que el equipo no logró superar la resistencia de su rival pese al regreso de varias de sus figuras.
Sport también apuntó contra el rendimiento de los dirigidos por Luis de la Fuente al señalar que no fue "el debut soñado" y que España fue incapaz de romper el cero ante un rival que, en la previa, aparecía como accesible.
El resultado dejó a España obligada a reaccionar en los próximos compromisos del Grupo H, donde también compiten Uruguay y Arabia Saudita. Del otro lado, Cabo Verde celebró un resultado histórico en su primera presentación mundialista, donde logró sumar un punto y, además, frenó a uno de los equipos señalados como candidatos a pelear por el título.
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