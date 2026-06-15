La reacción de la prensa española tras el empate de La Roja con Cabo Verde en el debut Mundial 2026

AS españa CV

En la misma línea, Marca destacó que Cabo Verde pasó a integrar la lista de rivales que complicaron a España en sus estrenos mundialistas, mientras que Mundo Deportivo resumió el encuentro con una frase elocuente: "Decepcionante comienzo de España, que no puede con Cabo Verde".

Mundo Deportivo españa CV

Marca españa CV

Por su parte, El País sostuvo que el conjunto africano "pinchó el globo" de la selección española y remarcó que el equipo no logró superar la resistencia de su rival pese al regreso de varias de sus figuras.

El País españa CV

Sport también apuntó contra el rendimiento de los dirigidos por Luis de la Fuente al señalar que no fue "el debut soñado" y que España fue incapaz de romper el cero ante un rival que, en la previa, aparecía como accesible.

Sport españa CV

El resultado dejó a España obligada a reaccionar en los próximos compromisos del Grupo H, donde también compiten Uruguay y Arabia Saudita. Del otro lado, Cabo Verde celebró un resultado histórico en su primera presentación mundialista, donde logró sumar un punto y, además, frenó a uno de los equipos señalados como candidatos a pelear por el título.