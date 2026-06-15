Mundial 2026: Mikel Oyarzabal y su triste récord ante Cabo Verde

Una España irreconocible y previsible

La falta de extremos puros afectó gravemente la fluidez del equipo nacional. Con Ferran Torres por derecha, Gavi sorprendiendo en la banda izquierda y Oyarzabal como punta de lanza, España no logró desequilibrar. Paradójicamente, la mayor profundidad llegó desde atrás gracias a las proyecciones de Cucurella, el flamante fichaje del Real Madrid.

A pesar de este duro tropiezo estadístico y colectivo, el delantero sigue siendo una pieza fundamental para su país y, a nivel de clubes, su nombre continúa sonando con mucha fuerza como un posible refuerzo ofensivo para el FC Barcelona.