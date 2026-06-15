Mundial 2026: Mikel Oyarzabal y su triste récord ante Cabo Verde
El delantero de España, Mikel Oyarzabal, fue protagonista de una estadística negativa e inédita durante el decepcionante empate en el Mundial 2026.
El esperado debut de España en la nueva Copa del Mundo dejó muchas dudas futbolísticas y un dato alarmante. El atacante Mikel Oyarzabal completó una primera mitad para el olvido frente a Cabo Verde, reflejando perfectamente el bajo rendimiento general del equipo conducido por Luis de la Fuente.
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¿Qué récord rompió Mikel Oyarzabal en este Mundial 2026?
Durante los primeros 45 minutos disputados en Atlanta, el combinado europeo se mostró totalmente inofensivo frente a un rival que ocupa el puesto 67 en el ranking FIFA. La férrea defensa del conjunto africano, sumada a su bloque bajo y ordenado, neutralizó cualquier intento de ataque y desnudó la falta de ideas de "La Roja".
En ese contexto de absoluta impotencia, el jugador de la Real Sociedad registró una marca que no se veía hace décadas. Según detalló la agencia OptaJoe, el atacante vasco se convirtió en el primer jugador desde 1966 en disputar los primeros 30 minutos de un Mundial sin tocar un solo balón. Finalizó ese tramo inicial del partido con cero pases, cero contactos y cero tiros a puerta, graficando la desconexión total del equipo.
Una España irreconocible y previsible
La falta de extremos puros afectó gravemente la fluidez del equipo nacional. Con Ferran Torres por derecha, Gavi sorprendiendo en la banda izquierda y Oyarzabal como punta de lanza, España no logró desequilibrar. Paradójicamente, la mayor profundidad llegó desde atrás gracias a las proyecciones de Cucurella, el flamante fichaje del Real Madrid.
A pesar de este duro tropiezo estadístico y colectivo, el delantero sigue siendo una pieza fundamental para su país y, a nivel de clubes, su nombre continúa sonando con mucha fuerza como un posible refuerzo ofensivo para el FC Barcelona.
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