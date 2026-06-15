Qué canal transmite en vivo Arabia Saudita vs. Uruguay
La "Celeste" de Marcelo Bielsa debuta este lunes en el Mundial 2026. Dónde verlo en vivo en TV y streaming.
La Selección de Uruguay arranca el sueño de su tercera estrella y ya calienta motores para su presentación en el Mundial 2026, donde buscará arrancar con el pie derecho en un cruce clave por la fase de grupos, en su presentación ante Arabia Saudita.
El combinado charrúa hará su debut absoluto en el certamen este jueves a partir de las 19:00 horas, cuando se enfrente ante el siempre exigente seleccionado de Arabia Saudita, que viene con el antecedente de Qatar 2022, en donde venció a la Selección Argentina en su debut.
El encuentro tendrá como escenario al imponente Hard Rock Stadium de Miami, un estadio con capacidad para más de 65.000 espectadores que promete estar colmado de fanáticos celestes para alentar al equipo en su estreno mundialista.
Formaciones de Uruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026
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Los once de la Celeste: Uruguay jugará con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.
La alineación asiática: Arabia Saudita saldrá con Mohammed Al-Owais; Abdudelah Al-Amri, Hassan Al-Tambakti, Saud Abdul-Hamid, Moteb Al-Harbi; Mohamed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Musab Al-Juwayr, Mohammed Abu Al-Shamat; Salem Al-Dawsari y Firas Al-Buraikan.
Cómo ver en vivo Arabia Sudita vs. Uruguay por el Mundial 2026
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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