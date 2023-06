Alphonso Davies denunció xenofobia en el Barcelona: por qué no lo quisieron fichar

Sin embargo, se refirió a los supuestos motivos que le dio Josep María Bartomeu, quien era presidente del club catalán en ese entonces: "Dijo que no me quería porque era canadiense. No voy a mentir, eso hirió mis sentimientos", reveló el futbolista durante una de las emisiones del podcast Say Less.

"No sé si realmente dijo eso pero es lo que salió. Yo no era el mejor en mi puesto en ese entonces. Era un jugador promedio. Había otros jugadores más grandes, con más experiencia y que hicieron otras cosas. Yo era más joven y tenia cosas que aprender", comentó, intentando bajarle el tono a su denuncia de xenofobia.

Alphonso Davies nació en Ghana pero se mudó con su familia a Canadá cuando tenía cinco años.

Hizo su formación en el Vancouver Whitecaps y fue comprado por el Bayern Múnich a cambio de 10 millones de euros.

Tras ser rechazado por el Barcelona, Davies mantuvo su puesto en su equipo actual y ganó: 5 Bundesligas, 2 Copas de Alemania, 3 Supercopas y la Champions League en 2020.

A nivel internacional también ganó una Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Además, fue parte de la Selección de Canadá que se clasificó al Mundial Qatar 2022, aunque el equipo perdió en los tres partidos de la fase de grupos.