El sentido mensaje de Diego Placente en redes sociales para despedir al Indio Solari

El día que Diego Placente se hizo amonestar para ir a ver al Indio Solari y Los Redondos

El episodio ocurrió durante el Torneo Clausura 2000, cuando Placente era titular en el conjunto de Núñez y atravesaba una situación especial desde lo disciplinario. El lateral derecho acumulaba cuatro tarjetas amarillas y tenía por delante un calendario que exigía cierta planificación. El Millonario debía afrontar un compromiso ante Vélez y, poco después, se acercaba una nueva edición del Superclásico frente a Boca.

Con ese panorama, el defensor tomó una decisión estratégica. Su intención era recibir la quinta amonestación en el encuentro disputado en el estadio José Amalfitani para cumplir la fecha de suspensión inmediatamente después y llegar habilitado al duelo frente al eterno rival. Pero el plan tenía un agregado que iba mucho más allá del fútbol: durante la jornada siguiente, Los Redondos se presentarían en el estadio Monumental y Placente no quería perderse el show.

diego placente

El propio exfutbolista recordó aquella situación tiempo después y explicó cómo intentó conseguir la tarjeta que necesitaba: “Se venía el Boca-River y yo venía con las amarillas. Si no era ese fin de semana, podía ser el otro. Me tenía que sacar la amarilla y preferí que fuera ese, que justo tocaban Los Redondos. Fue gracioso porque había pegado una o dos patadas y (Héctor Baldassi) no me sacaba la amarilla."

Y agregó: "En un lateral, cuando íbamos ganando, me amonestó (por demorar). Seguía desde los 15 años a Los Redondos y no iba a poder verlos justo cuando tocaban en River, que en ese momento era difícil que sucediera. Maté dos pájaros de un tiro. Jugaba el Superclásico y veía a Los Redondos en River”.