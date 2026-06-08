El sentido mensaje de Diego Placente en redes sociales para despedir al Indio Solari
El entrenador de la Selección Argentina Sub-20 se sumó a las numerosas muestras de afecto tras la muerte del histórico músico.
La muerte del Indio Solari continúa provocando reacciones en distintos ámbitos de la sociedad argentina. Mientras miles de fanáticos participaron de su despedida y numerosas personalidades expresaron públicamente su dolor por la partida del emblemático músico, una de las publicaciones que más repercusión generó en las últimas horas fue la de Diego Placente, actual entrenador de la Selección Argentina Sub-20.
El exfutbolista, con una extensa trayectoria tanto en el fútbol argentino como en el exterior, decidió utilizar sus redes sociales para rendir homenaje al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. A través de una historia publicada pocas horas después de conocerse la noticia, el DT dejó en evidencia el profundo vínculo emocional que lo unía a la obra del artista.
Lejos de realizar una publicación extensa, eligió transmitir sus sentimientos con una frase breve pero contundente que rápidamente fue compartida por numerosos usuarios. “Gracias por hacerme tan feliz. Te amo Indio”, escribió el entrenador juvenil, acompañando el mensaje con una imagen alusiva al cantante que marcó a varias generaciones con su música y su particular forma de entender la cultura popular.
El día que Diego Placente se hizo amonestar para ir a ver al Indio Solari y Los Redondos
El episodio ocurrió durante el Torneo Clausura 2000, cuando Placente era titular en el conjunto de Núñez y atravesaba una situación especial desde lo disciplinario. El lateral derecho acumulaba cuatro tarjetas amarillas y tenía por delante un calendario que exigía cierta planificación. El Millonario debía afrontar un compromiso ante Vélez y, poco después, se acercaba una nueva edición del Superclásico frente a Boca.
Con ese panorama, el defensor tomó una decisión estratégica. Su intención era recibir la quinta amonestación en el encuentro disputado en el estadio José Amalfitani para cumplir la fecha de suspensión inmediatamente después y llegar habilitado al duelo frente al eterno rival. Pero el plan tenía un agregado que iba mucho más allá del fútbol: durante la jornada siguiente, Los Redondos se presentarían en el estadio Monumental y Placente no quería perderse el show.
El propio exfutbolista recordó aquella situación tiempo después y explicó cómo intentó conseguir la tarjeta que necesitaba: “Se venía el Boca-River y yo venía con las amarillas. Si no era ese fin de semana, podía ser el otro. Me tenía que sacar la amarilla y preferí que fuera ese, que justo tocaban Los Redondos. Fue gracioso porque había pegado una o dos patadas y (Héctor Baldassi) no me sacaba la amarilla."
Y agregó: "En un lateral, cuando íbamos ganando, me amonestó (por demorar). Seguía desde los 15 años a Los Redondos y no iba a poder verlos justo cuando tocaban en River, que en ese momento era difícil que sucediera. Maté dos pájaros de un tiro. Jugaba el Superclásico y veía a Los Redondos en River”.
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