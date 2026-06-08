Preocupación para Bielsa: la lesión de Ronald Araújo que encendió las alarmas en Uruguay

Los números reflejan claramente su relevancia. El defensor acumula 27 encuentros con la selección mayor y convirtió un gol. Además, fue titular en los amistosos más recientes y en gran parte de los partidos correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas. Por ese motivo, nunca existieron dudas sobre su presencia en la lista definitiva para el Mundial. La incógnita actual pasa exclusivamente por saber cuándo estará en condiciones de volver a jugar.

En el escenario más optimista, Araújo podría reaparecer durante los encuentros posteriores de la fase de grupos. Uruguay enfrentará a Cabo Verde el 22 de junio y cerrará su participación inicial frente a España el 27 de ese mismo mes. Ambos compromisos aparecen como objetivos más realistas para el regreso del defensor, aunque todo dependerá de cómo responda físicamente durante los próximos días.

ronald araujo

La preocupación no termina allí para Bielsa. Otro jugador importante que atraviesa una situación similar es Giorgian De Arrascaeta. El mediocampista viene arrastrando inconvenientes físicos derivados de una lesión muscular sufrida mientras completaba la recuperación de una fractura de clavícula. Su presencia desde el inicio frente a Arabia Saudita también parece poco probable.

Pese a estas dificultades, los vecinos mantienen la ilusión de llegar en buenas condiciones al comienzo del certamen. La delegación tiene previsto trasladarse en las próximas horas a Playa del Carmen, México, donde continuará con la puesta a punto antes del debut. Sin embargo, la situación de Araújo genera inquietud porque se trata de uno de los futbolistas más determinantes del plantel y porque el margen de tiempo para recuperarlo se reduce cada día más.

A una semana del inicio de su participación en el Mundial, la Celeste enfrenta un desafío inesperado. Recuperar a uno de sus pilares defensivos se convirtió en una prioridad absoluta para un equipo que aspira a ser protagonista y que necesita llegar con todas sus figuras disponibles para afrontar una fase de grupos que promete ser exigente desde el primer partido.