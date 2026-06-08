Florentino Pérez ganó las elecciones y Mourinho quedó a un paso de volver al Real Madrid

No fue la primera aparición pública de Mourinho relacionada con la campaña electoral. Días antes ya había participado indirectamente de la contienda mediante otro material audiovisual difundido por el equipo de Florentino Pérez. En aquella ocasión aparecía vistiendo una camiseta del Real Madrid junto a la palabra “Sí”, aunque posteriormente aclaró que algunas imágenes utilizadas habían sido creadas mediante inteligencia artificial.

Más allá de la polémica por aquel episodio, la relación entre Mourinho y Florentino Pérez nunca dejó de ser cercana. Durante su primera etapa en el club, entre 2010 y 2013, el entrenador conquistó una Liga de España, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de devolverle competitividad a un equipo que atravesaba un período complicado frente al dominio del Barcelona de Pep Guardiola.

Ahora, la continuidad de Florentino al frente de la institución aparece como un elemento clave para concretar el regreso. Distintos medios portugueses coinciden en que las conversaciones avanzaron notablemente durante las últimas semanas y que la victoria electoral terminó de despejar cualquier incertidumbre sobre el futuro del proyecto deportivo.

mourinho florentino perez

Según las versiones surgidas en Portugal, el Real Madrid estaría dispuesto a desembolsar los 15 millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión que Mourinho mantiene con Benfica. Esa cifra permitiría liberar al entrenador y acelerar una operación que ya se encuentra en una etapa muy avanzada.

En Lisboa incluso comenzaron a analizar posibles reemplazantes ante la posibilidad concreta de perder a su actual director técnico. La expectativa es que el desenlace llegue pronto, ya que la planificación de la próxima temporada obliga al club español a definir rápidamente quién estará al frente del plantel.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial por parte de ninguna de las partes involucradas, los indicios son cada vez más fuertes. El respaldo público de Mourinho a Florentino Pérez y el avance de las negociaciones alimentan la sensación de que uno de los regresos más resonantes del fútbol europeo está a punto de concretarse. Si no surgen contratiempos inesperados, el técnico portugués podría volver a ocupar el banco del Santiago Bernabéu en cuestión de días.

Embed Discurso íntegro de Florentino Pérez tras ser reelegido presidente. pic.twitter.com/ucBkVUPS5L — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2026