Gran largada de Franco Colapinto en el GP de Bélgica: ganó tres posiciones y se ubicó octavo
El piloto argentino tuvo un arranque impecable en Spa-Francorchamps, avanzó tres lugares en los primeros metros y se ilusiona con sumar puntos.
Franco Colapinto protagonizó una espectacular largada en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 y comenzó de la mejor manera su participación en el histórico circuito de Spa-Francorchamps. El piloto argentino, que había clasificado 13° este sábado, se vio beneficiado por las sanciones que recibieron algunos de sus rivales y finalmente largó desde el 11° puesto.
En los primeros metros de la carrera, el representante de Alpine mostró toda su agresividad y aprovechó las oportunidades que se le presentaron para adelantar tres posiciones, escalando rápidamente hasta el octavo lugar y metiéndose en la zona de puntos. El gran inicio de Colapinto generó una enorme expectativa entre los fanáticos argentinos, que sueñan con una destacada actuación del joven piloto en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1.
Gran largada de Franco Colapinto en el GP de Bélgica: ganó tres posiciones y se ubicó octavo
Sin embargo, la competencia debió neutralizarse pocos instantes después de la largada. George Russell abandonó la carrera tras protagonizar un toque en la primera vuelta, lo que obligó el ingreso del Safety Car. Con la carrera momentáneamente neutralizada, Colapinto se mantiene en la octava posición, mientras que el italiano Andrea Kimi Antonelli lidera el Gran Premio de Bélgica.
Cómo es el Circuito del Gran Premio de Bélgica
El circuito de Spa-Francorchamps es el más extenso del calendario y uno de los más icónicos de la categoría. Construido en 1921 y remodelado en 1979, es uno de los siete trazados que formó parte del primer campeonato de la Máxima en 1950. Por su combinación de rectas largas y curvas rápidas y desafiantes, es una de las pistas favoritas de los pilotos. Además, posee la célebre Eau Rouge, la secuencia de curvas más famosa del mundo.
- Longitud: 7.004 km
- Vueltas: 44
- Curvas: 19
- Récord de vuelta: 1:46.286 - Valtteri Bottas (2018)
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