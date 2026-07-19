Gran largada de Franco Colapinto en el GP de Bélgica: ganó tres posiciones y se ubicó octavo

Cómo es el Circuito del Gran Premio de Bélgica

El circuito de Spa-Francorchamps es el más extenso del calendario y uno de los más icónicos de la categoría. Construido en 1921 y remodelado en 1979, es uno de los siete trazados que formó parte del primer campeonato de la Máxima en 1950. Por su combinación de rectas largas y curvas rápidas y desafiantes, es una de las pistas favoritas de los pilotos. Además, posee la célebre Eau Rouge, la secuencia de curvas más famosa del mundo.