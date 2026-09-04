Flavio Briatore explotó contra la FIA y apuntó a McLaren: "Uno de los jueces estaba..."

Insistió en que el comportamiento de Marchino durante la audiencia también le había generado sospechas. “Está muy bien hablar del punto 1.1, 3.2, 4.5... A mí eso me da igual. Lo que es injusto es que uno de los jueces estuviese vinculado con McLaren”, señaló. Y agregó: “Un juez normalmente tiene que ser completamente independiente. Este juez, Filippo Marchino, fue muy desagradable durante la audiencia. Actuaba como un fiscal”.

BRIATORE ACUSA A UN JUEZ DE LA FIA QUE LE SACÓ EL PODIO A GASLY DE ESTAR MUY VINCULADO A MCLAREN y que le regalaron 2 o 3 autos kjjjj



se pudrió todo pic.twitter.com/zuaFjmQbna — Tino (@TinoCLeclerc) September 4, 2026

Briatore también explicó por qué Alpine no había presentado una objeción antes o durante la audiencia. Según su relato, el equipo no conocía previamente el supuesto vínculo que ahora cuestiona. “Después nos preguntamos por qué este tipo estaba siendo tan duro y descubrimos que está muy vinculado con McLaren. Eso es lo que me sorprende”, afirmó cuando fue consultado sobre el tema.

Luego volvió a insistir: “Fuimos a la audiencia y fue bastante curioso porque el juez no parecía un juez, parecía un fiscal contra nosotros. Después de la reunión descubrimos esa vinculación con McLaren. Creo que es bastante injusto si uno de los jueces está vinculado con uno de los equipos que está luchando contra nosotros”.

Andrea Stella respondió y defendió el proceso de la FIA

Las palabras de Briatore generaron una respuesta inmediata de Andrea Stella. El jefe de McLaren consideró que las acusaciones realizadas durante la conferencia eran especialmente graves y advirtió que quien las formule deberá hacerse responsable de sus dichos. “Esta conferencia de prensa va en una dirección bastante insultante para McLaren”, respondió.

El italiano defendió además el trabajo realizado por el Tribunal Internacional de Apelación y rechazó cualquier insinuación relacionada con una falta de independencia durante el procedimiento. “Por la reputación que merece un equipo mucho respeto, si alguien hace estas acusaciones que parecen muy serias, tendrán que asumir la responsabilidad de sus palabras”, afirmó.

Stella fue todavía más contundente al referirse al procedimiento utilizado para analizar el caso Gasly: “La audiencia y todo el proceso del Tribunal Internacional de Apelación se llevaron a cabo con los más altos estándares y no deberíamos cuestionarlo de la manera en la que se está haciendo”, sentenció.

Por ahora, Briatore no confirmó si Alpine llevará adelante una nueva acción formal. Sin embargo, dejó abierta esa posibilidad y aseguró que la escudería analizará sus próximos pasos después del fin de semana de competencia. “Lo estamos pensando. Dejaremos pasar este fin de semana y después pensaremos en ello. Por el momento, no lo sé”, concluyó el dirigente.