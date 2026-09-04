Flavio Briatore explotó contra la FIA y apuntó a McLaren: "Uno de los jueces estaba..."
El jefe de Alpine cuestionó duramente el fallo que le quitó a Pierre Gasly el podio del Gran Premio de Mónaco y puso bajo sospecha la independencia de uno de los integrantes del tribunal.
Flavio Briatore volvió a quedar en el centro de la escena de la Fórmula 1, esta vez por sus declaraciones contra el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA. El responsable de Alpine cuestionó públicamente la resolución que terminó con el podio que Pierre Gasly había conseguido en el Gran Premio de Mónaco y apuntó contra uno de los jueces que participó de la audiencia.
El italiano aprovechó su presencia en la conferencia de prensa de los jefes de equipo realizada en Monza para exponer su malestar. Allí compartió espacio con Andrea Stella, responsable de McLaren, y Frederic Vasseur de Ferrari, y realizó una serie de acusaciones relacionadas con uno de los integrantes del tribunal que analizó el caso de Gasly.
El italiano aseguró que uno de los cuatro jueces que participaron de la audiencia tenía vínculos con McLaren, uno de los equipos involucrados en la disputa que terminó perjudicando al equipo francés. “Aceptamos la decisión. Lo que es muy extraño es que había cuatro jueces en el panel y uno de ellos actuó como un fiscal. Pero ese no es el gran problema. El problema es que está muy vinculado con McLaren”, afirmó.
El fuerte reclamo de Flavio Briatore después del fallo contra Alpine
El dirigente señaló específicamente a Filippo Marchino, uno de los cuatro magistrados que participaron de la audiencia celebrada el 25 de agosto en París. Los otros integrantes fueron Michael Grech, de Malta; Tomas Borec, de Eslovaquia; y Luigi Fumagalli, de Italia.
Briatore explicó por qué consideraba que existía un vínculo entre Marchino y McLaren. Según su versión, contaban con una imagen del juez dando un discurso relacionado con la escudería en 2018 y también mencionó a la One Drop Foundation. “Tenemos una bonita foto de este hombre dando un discurso para McLaren en 2018. Está en una fundación que se llama One Drop Foundation y McLaren dio dos o tres coches. Esto es bastante injusto. Uno de los jueces estaba vinculado con uno de los equipos que protestaba contra nosotros”, sostuvo.
Insistió en que el comportamiento de Marchino durante la audiencia también le había generado sospechas. “Está muy bien hablar del punto 1.1, 3.2, 4.5... A mí eso me da igual. Lo que es injusto es que uno de los jueces estuviese vinculado con McLaren”, señaló. Y agregó: “Un juez normalmente tiene que ser completamente independiente. Este juez, Filippo Marchino, fue muy desagradable durante la audiencia. Actuaba como un fiscal”.
Briatore también explicó por qué Alpine no había presentado una objeción antes o durante la audiencia. Según su relato, el equipo no conocía previamente el supuesto vínculo que ahora cuestiona. “Después nos preguntamos por qué este tipo estaba siendo tan duro y descubrimos que está muy vinculado con McLaren. Eso es lo que me sorprende”, afirmó cuando fue consultado sobre el tema.
Luego volvió a insistir: “Fuimos a la audiencia y fue bastante curioso porque el juez no parecía un juez, parecía un fiscal contra nosotros. Después de la reunión descubrimos esa vinculación con McLaren. Creo que es bastante injusto si uno de los jueces está vinculado con uno de los equipos que está luchando contra nosotros”.
Andrea Stella respondió y defendió el proceso de la FIA
Las palabras de Briatore generaron una respuesta inmediata de Andrea Stella. El jefe de McLaren consideró que las acusaciones realizadas durante la conferencia eran especialmente graves y advirtió que quien las formule deberá hacerse responsable de sus dichos. “Esta conferencia de prensa va en una dirección bastante insultante para McLaren”, respondió.
El italiano defendió además el trabajo realizado por el Tribunal Internacional de Apelación y rechazó cualquier insinuación relacionada con una falta de independencia durante el procedimiento. “Por la reputación que merece un equipo mucho respeto, si alguien hace estas acusaciones que parecen muy serias, tendrán que asumir la responsabilidad de sus palabras”, afirmó.
Stella fue todavía más contundente al referirse al procedimiento utilizado para analizar el caso Gasly: “La audiencia y todo el proceso del Tribunal Internacional de Apelación se llevaron a cabo con los más altos estándares y no deberíamos cuestionarlo de la manera en la que se está haciendo”, sentenció.
Por ahora, Briatore no confirmó si Alpine llevará adelante una nueva acción formal. Sin embargo, dejó abierta esa posibilidad y aseguró que la escudería analizará sus próximos pasos después del fin de semana de competencia. “Lo estamos pensando. Dejaremos pasar este fin de semana y después pensaremos en ello. Por el momento, no lo sé”, concluyó el dirigente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario