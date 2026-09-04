Mala noticia para Alpine: FIA le sacó el podio del Gran Premio de Mónaco a Pierre Gasly
El piloto francés volvió a quedar séptimo después de que la Corte Internacional de Apelación aceptara los recursos de McLaren y Red Bull y restableciera las sanciones aplicadas en la carrera de junio.
Pierre Gasly sufrió un nuevo revés relacionado con el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. Varias carreras después de aquella competencia, el piloto de Alpine perdió nuevamente el tercer puesto que había recuperado tras una revisión y regresó al séptimo lugar de la clasificación oficial. La decisión fue tomada por la Corte Internacional de Apelación de la FIA luego de analizar los recursos presentados por McLaren y Red Bull.
El cambio modifica nuevamente el resultado de una carrera que había generado una particular disputa reglamentaria. El francés había cruzado la línea de llegada en la tercera posición durante el Gran Premio disputado el 7 de junio, pero posteriormente recibió dos penalizaciones de cinco segundos por exceso de velocidad en el pit lane.
Esas sanciones lo hicieron retroceder hasta el séptimo puesto. Alpine decidió recurrir la determinación después de considerar que la medición utilizada para controlar la velocidad del monoplaza no había sido correcta. El equipo sostenía que el auto número 10 no había superado el límite permitido de 60 kilómetros por hora.
La revisión inicialmente había favorecido a la escudería francesa: durante la audiencia se reconoció que existía un inconveniente relacionado con la medición del pit lane utilizada para establecer la velocidad de Gasly. Como consecuencia, el fallo terminó anulando las sanciones y permitió que el piloto recuperara el tercer puesto.
McLaren y Red Bull apelaron contra la decisión
La historia, sin embargo, todavía tenía otro capítulo. McLaren y Red Bull, conocidos en el paddock como los Papayas y los Toros Rojos, apelaron la resolución que había beneficiado a Alpine. Finalmente, la Corte Internacional de Apelación de la FIA aceptó esos recursos y decidió restablecer las sanciones originales.
De esta manera, Gasly volvió al séptimo lugar de la clasificación del Gran Premio de Mónaco y el podio recuperó a Isack Hadjar. El piloto que había finalizado originalmente en la tercera posición vuelve así a ocupar ese lugar oficialmente.
El comunicado de la FIA explicó el alcance de la determinación: "La decisión de la ICA hace lugar a los recursos presentados por McLaren F1 Team y Red Bull Racing contra las decisiones de los comisarios deportivos que figuran en el documento 99 del Gran Premio de Mónaco, anulando de hecho dichas decisiones".
Alpine mostró su malestar por la decisión de la FIA
La resolución representa un golpe, especialmente porque el equipo había conseguido que su reclamo inicial fuera considerado favorablemente. El caso terminó atravesando distintas instancias y recién ahora quedó establecido nuevamente el resultado con las sanciones aplicadas durante el Gran Premio.
Tras conocerse el fallo definitivo, Alpine difundió un comunicado en el que manifestó públicamente su desacuerdo con la resolución de la Corte Internacional de Apelación. La escudería francesa sostuvo que continúa convencida de que Gasly no había infringido el límite de velocidad establecido en el pit lane.
"El equipo expresa su decepción y frustración con la resolución alcanzada por el Tribunal Internacional de Apelaciones de la FIA en relación con el resultado del Gran Premio de Mónaco 2026", señaló Alpine.
La escudería también remarcó su postura respecto del episodio que originó las sanciones. "Si bien no estamos de acuerdo con la decisión y seguimos sosteniendo plenamente que el auto #10 no superó el límite de velocidad en el pit lane en ningún momento de la carrera, el equipo acata la decisión del panel de jueces de la reciente audiencia en París", agregó.
Finalmente, Alpine insistió en que considera injusto el castigo, aunque aseguró que pretende concentrarse en la competencia deportiva. "Consideramos que hemos sido sancionados injustamente pero el equipo está firmemente enfocado en seguir mejorando su rendimiento en pista y se mantiene en una pelea muy reñida y competitiva por el Campeonato", concluyó.
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