Alpine y la estrategia detrás del cambio de motor de Colapinto: por qué largará desde el fondo
Steve Nielsen contó cuál fue el motivo detrás de la decisión del equipo de colocarle un nuevo motor al argentino y asumir una penalización de 15 puestos en la grilla.
Franco Colapinto tendrá un desafío especial en el Gran Premio de Bahréin en Malasia de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Sepang. El piloto argentino deberá remontar desde el fondo de la grilla debido a una penalización acumulada de 15 posiciones, pero detrás de la decisión de Alpine de cambiar componentes de su unidad de potencia existe una estrategia pensada para las próximas carreras.
El equipo francés decidió colocarle a Colapinto un nuevo motor de combustión interna, el quinto que utiliza durante la temporada, cuando el reglamento permite cuatro unidades sin recibir una sanción.
Ese cambio generó una penalización de 10 puestos que se sumó a los cinco lugares que el argentino ya debía cumplir por el incidente ocurrido en Azerbaiyán. La decisión fue explicada por Steve Nielsen, director general, quien detalló que el equipo analizó las características del circuito antes de definir cuándo asumir el castigo.
¿Por qué Alpine eligió cambiar el motor de Colapinto?
Nielsen explicó que Alpine tenía previsto afrontar en algún momento una penalización por el uso de nuevos componentes de la unidad de potencia. Por eso, el equipo evaluó en qué escenario el impacto deportivo podía ser menor: “Franco montó nuevos componentes de la unidad de potencia para esta prueba, lo que conlleva una penalización de 10 posiciones en la parrilla y se suma a la sanción de 5 puestos que recibió por el incidente del fin de semana pasado”, explicó el dirigente.
La elección del circuito no habría sido casual. En Alpine consideran que las características del trazado permiten mayores posibilidades de adelantamiento, algo especialmente importante para un piloto que partirá desde las últimas posiciones.
“Consideramos que este circuito podría ser óptimo para adelantar, ofreciendo a Franco más oportunidades para remontar posiciones, tal como vimos en Monza cuando logró puntuar”, señaló Nielsen. De esta manera, el equipo decidió asumir ahora la penalización y disponer de una unidad de potencia más nueva para el tramo restante de la temporada.
Un programa de prácticas pensado para la carrera
El castigo también modificó el programa de trabajo durante las primeras sesiones del fin de semana. Mientras Pierre Gasly pudo concentrarse en otros aspectos relacionados con la clasificación, Colapinto dedicó buena parte de sus prácticas a estudiar el comportamiento del auto con una carga de combustible más elevada.
Nielsen destacó el trabajo realizado por el argentino durante el viernes: “Hoy ha hecho un buen trabajo recopilando datos con mucha carga de combustible y ayudando a entender el comportamiento de los neumáticos, algo importante para el domingo”, sostuvo el director general de Alpine.
La prioridad quedó entonces puesta en conseguir información útil para la carrera y no tanto en buscar una posición destacada en la clasificación. Para el pilarense de 23 años, el objetivo será aprovechar el ritmo de competencia y las oportunidades de adelantamiento para avanzar desde el fondo.
Todos los horarios del Gran Premio de Baréin en Malasia
La acción en Sepang comenzó este viernes 2 de octubre con las dos primeras sesiones de entrenamientos. Los pilotos tendrán así el primer contacto con el circuito antes de la jornada decisiva del sábado. El sábado será el turno de la última práctica y posteriormente llegará uno de los momentos más importantes del fin de semana: la clasificación.
Viernes 2 de octubre
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Práctica Libre 1: 1:30.
Práctica Libre 2: 5:00.
Sábado 3 de octubre
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Práctica Libre 3: 1:30.
Clasificación: 5:00.
Domingo 4 de octubre
- Carrera: 4:00
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