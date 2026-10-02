Alpine y la estrategia detrás del cambio de motor de Colapinto: por qué largará desde el fondo

“Consideramos que este circuito podría ser óptimo para adelantar, ofreciendo a Franco más oportunidades para remontar posiciones, tal como vimos en Monza cuando logró puntuar”, señaló Nielsen. De esta manera, el equipo decidió asumir ahora la penalización y disponer de una unidad de potencia más nueva para el tramo restante de la temporada.

Un programa de prácticas pensado para la carrera

El castigo también modificó el programa de trabajo durante las primeras sesiones del fin de semana. Mientras Pierre Gasly pudo concentrarse en otros aspectos relacionados con la clasificación, Colapinto dedicó buena parte de sus prácticas a estudiar el comportamiento del auto con una carga de combustible más elevada.

Nielsen destacó el trabajo realizado por el argentino durante el viernes: “Hoy ha hecho un buen trabajo recopilando datos con mucha carga de combustible y ayudando a entender el comportamiento de los neumáticos, algo importante para el domingo”, sostuvo el director general de Alpine.

La prioridad quedó entonces puesta en conseguir información útil para la carrera y no tanto en buscar una posición destacada en la clasificación. Para el pilarense de 23 años, el objetivo será aprovechar el ritmo de competencia y las oportunidades de adelantamiento para avanzar desde el fondo.

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La acción en Sepang comenzó este viernes 2 de octubre con las dos primeras sesiones de entrenamientos. Los pilotos tendrán así el primer contacto con el circuito antes de la jornada decisiva del sábado. El sábado será el turno de la última práctica y posteriormente llegará uno de los momentos más importantes del fin de semana: la clasificación.

Viernes 2 de octubre

Práctica Libre 1: 1:30.

Práctica Libre 2: 5:00.

Sábado 3 de octubre

Práctica Libre 3: 1:30.

Clasificación: 5:00.

Domingo 4 de octubre