"Prácticamente no tengo qualy": la frase de Franco Colapinto que explica su táctica para Malasia
El piloto argentino explicó por qué trabajó con un programa diferente al de Pierre Gasly durante las prácticas y reconoció que la clasificación perdió importancia por la sanción.
Franco Colapinto terminó el viernes de prácticas del Gran Premio de Bahréin en Malasia con una idea clara: preparar el auto para la carrera del domingo. El piloto de Alpine sabe que las sanciones acumuladas modificarán por completo su estrategia, por lo que el equipo decidió utilizar las primeras sesiones del fin de semana para priorizar el ritmo de competencia.
El argentino recibió una penalización de 10 posiciones por utilizar un quinto motor de combustión interna durante la temporada. Ese castigo se sumó a los cinco puestos que arrastraba desde el Gran Premio de Azerbaiyán, por lo que tendrá que cumplir una sanción total de 15 lugares en la grilla.
Ante este escenario, la escudería francesa diseñó un programa de trabajo diferente para Colapinto y Pierre Gasly. Mientras el francés tuvo una preparación más orientada a otros aspectos del fin de semana, el argentino acumuló vueltas con mayor cantidad de combustible para obtener información relacionada con el comportamiento del monoplaza durante una carrera.
“Estamos enfocados en la carrera”
Después de completar las dos primeras prácticas, el pilarense explicó cuál fue la prioridad establecida por el equipo. Aunque reconoció que todavía existen aspectos por mejorar, el piloto argentino valoró especialmente el ritmo mostrado durante la segunda sesión. “Estamos enfocados en la carrera”, afirmó joven de 23 años al describir el planteo de Alpine para este Gran Premio.
El piloto también destacó el rendimiento obtenido en la FP2 y dejó claro que el objetivo es trasladar esa velocidad al domingo: “Todavía queda mucho por trabajar en el fin de semana, pero en la FP2 tuvimos buen ritmo”, señaló. Más tarde, volvió a remarcar la importancia de conservar ese comportamiento del auto cuando llegue el momento de competir: “Esperemos tener buen ritmo para la carrera del domingo”, expresó el argentino.
La estrategia responde directamente a la situación que deberá afrontar en la largada. Con 15 posiciones de penalización, la clasificación tendrá un peso diferente para Colapinto, ya que una buena vuelta no necesariamente se traducirá en una posición equivalente en la grilla final.
Una clasificación con menor importancia para Colapinto
El argentino fue contundente al referirse a las dificultades que tendrá durante la sesión clasificatoria del sábado. Su principal objetivo estará puesto en completar el programa del equipo y conseguir la mayor cantidad de información posible, aunque sabe que las sanciones condicionarán su posición definitiva.
“Prácticamente no tengo qualy este fin de semana, y eso me juega en contra. Sin embargo, nuestro foco está puesto por completo en la carrera del domingo”, explicó. Para evitar comenzar desde el último lugar, Colapinto necesitaría ubicarse entre los cinco primeros de la clasificación, debido a las 15 posiciones de sanción acumuladas.
El propio contexto del fin de semana hace que esa posibilidad sea muy complicada, por lo que el trabajo del equipo está concentrado principalmente en conseguir un auto competitivo para la carrera.
Todos los horarios del Gran Premio de Baréin en Malasia
Viernes 2 de octubre
-
Práctica Libre 1: 1:30.
Práctica Libre 2: 5:00.
Sábado 3 de octubre
-
Práctica Libre 3: 1:30.
Clasificación: 5:00.
Domingo 4 de octubre
- Carrera: 4:00
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