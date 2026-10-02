"Prácticamente no tengo qualy": la frase de Franco Colapinto que explica su táctica para Malasia

El piloto también destacó el rendimiento obtenido en la FP2 y dejó claro que el objetivo es trasladar esa velocidad al domingo: “Todavía queda mucho por trabajar en el fin de semana, pero en la FP2 tuvimos buen ritmo”, señaló. Más tarde, volvió a remarcar la importancia de conservar ese comportamiento del auto cuando llegue el momento de competir: “Esperemos tener buen ritmo para la carrera del domingo”, expresó el argentino.

La estrategia responde directamente a la situación que deberá afrontar en la largada. Con 15 posiciones de penalización, la clasificación tendrá un peso diferente para Colapinto, ya que una buena vuelta no necesariamente se traducirá en una posición equivalente en la grilla final.

Una clasificación con menor importancia para Colapinto

El argentino fue contundente al referirse a las dificultades que tendrá durante la sesión clasificatoria del sábado. Su principal objetivo estará puesto en completar el programa del equipo y conseguir la mayor cantidad de información posible, aunque sabe que las sanciones condicionarán su posición definitiva.

“Prácticamente no tengo qualy este fin de semana, y eso me juega en contra. Sin embargo, nuestro foco está puesto por completo en la carrera del domingo”, explicó. Para evitar comenzar desde el último lugar, Colapinto necesitaría ubicarse entre los cinco primeros de la clasificación, debido a las 15 posiciones de sanción acumuladas.

El propio contexto del fin de semana hace que esa posibilidad sea muy complicada, por lo que el trabajo del equipo está concentrado principalmente en conseguir un auto competitivo para la carrera.

Todos los horarios del Gran Premio de Baréin en Malasia

Viernes 2 de octubre

Práctica Libre 1: 1:30.

Práctica Libre 2: 5:00.

Sábado 3 de octubre

Práctica Libre 3: 1:30.

Clasificación: 5:00.

Domingo 4 de octubre