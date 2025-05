Alta expectativa en Boca: Miguel Ángel Russo, a un paso de asumir su tercer ciclo

Desde entonces, Mariano Herrón ocupó el cargo de manera interina por cuarta vez, aunque ya habría tomado la decisión de alejarse del club para enfocarse en iniciar su carrera como entrenador principal en otro destino.

El Consejo de Fútbol (CdF), liderado por el presidente Juan Román Riquelme, apuesta nuevamente por la experiencia, su conocimiento del club y por la buena relación que mantiene con la dirigencia. A sus 69 años, buscará revitalizar un plantel que cerró el semestre con más dudas que certezas y con la urgencia de encarar de manera competitiva el Mundial de Clubes a disputarse en diciembre.

Durante el fin de semana, dirigentes de San Lorenzo, entre ellos el presidente Julio Lopardo y el secretario general Martín Cigna, se reunieron con el entorno de Russo para definir los pasos a seguir y facilitar su desvinculación. El acuerdo es total con los de azul y amarillo, por lo que su arribo dependerá exclusivamente de cuándo se concrete la salida formal de su actual contrato.

Qué dijo Russo de la eliminación de San Lorenzo

"Hoy no te voy a responder nada. No tengo por qué hablar. Voy a hablar cuando yo diga, quiera y cumpla todo lo que tenga que pasar. Todo lo que digan, yo no escucho nada ni me interesa", declaró.

Sin embargo, luego lanzó una frase que sembró la incógnita: "Hay que saber hablar y decir las cosas. Eso lo hablaré personalmente, no en público". Aunque no ratificó los rumores, tampoco los descartó, y eso alimentó las expectativas.

Boca planea reforzarse con la llegada de Russo

Mientras tanto, el Xeneize ya trabaja en la conformación del nuevo plantel. Se apunta a incorporar al menos tres refuerzos: un defensor, un mediocampista y un delantero. Entre los nombres que interesan figuran Aníbal Moreno y Fausto Vera.

En paralelo, se avanza con la preparación logística para el Mundial de Clubes, donde Boca buscará hacer historia en la nueva edición del torneo con 32 equipos.

Russo, que ya ganó la Copa Libertadores con Boca en 2007 y fue subcampeón de la Copa Diego Maradona en su segunda etapa, llega con la ilusión renovada. Su presentación oficial es inminente y en el club esperan que el martes ya esté al frente de la primera práctica.