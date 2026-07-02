Alumnos de una escuela recibieron una videollamada de la Selección Argentina
Los chicos no podían creer lo que estaban viviendo cuando tres futbolistas del equipo de Lionel Scaloni aparecieron en una llamada en vivo.
Un grupo de estudiantes de una escuela primaria de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, vivió una jornada que difícilmente olvide. En plena clase, los alumnos fueron sorprendidos con una videollamada de tres jugadores de la Selección Argentina, un episodio que despertó sonrisas, emoción y una catarata de reacciones en las redes sociales.
Del otro lado de la pantalla aparecieron Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández y Thiago Almada, quienes saludaron a los chicos, intercambiaron algunas palabras y se tomaron unos minutos para compartir un momento tan inusual como entrañable.
La iniciativa surgió gracias a una docente del establecimiento, Jorgelina, quien mantiene un vínculo con una persona cercana a uno de los futbolistas del plantel. En principio, la idea era conseguir un simple video para acompañar un proyecto escolar relacionado con el Mundial, pero todo tomó una deriva inesperada.
"Mandé el video de los nenes para que vean lo que uno vive acá, en Argentina, y automáticamente recibí la llamada. Fue una sorpresa para mí también", relató la maestra.
Un proyecto escolar que terminó con una sorpresa inolvidable
La propuesta educativa llevaba por nombre "Enseñanza del Mundial en las escuelas" y buscaba que los alumnos conocieran más sobre los países participantes del certamen, además de incentivar la asistencia a clases mediante actividades vinculadas al fútbol.
Lo que nadie imaginaba era que el material enviado llegaría directamente a manos de los campeones del mundo, quienes decidieron responder de la manera más inesperada: con una videollamada en vivo.
Las imágenes muestran primero a las docentes dialogando con los futbolistas desde la sala de profesores y, pocos segundos después, recorriendo las aulas para que cada uno de los chicos pudiera saludarlos.
El desconcierto inicial rápidamente dio paso a la alegría. Entre aplausos, gritos y sonrisas, los alumnos aprovecharon la oportunidad para intercambiar algunas palabras con los integrantes de la Scaloneta. "Estaba muy contento y emocionado", expresó uno de los estudiantes tras la experiencia. Otra alumna resumió el momento con una sola palabra: "Felicidad".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario