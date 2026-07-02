Alumnos de una escuela recibieron una videollamada de la Selección Argentina

Lo que nadie imaginaba era que el material enviado llegaría directamente a manos de los campeones del mundo, quienes decidieron responder de la manera más inesperada: con una videollamada en vivo.

Las imágenes muestran primero a las docentes dialogando con los futbolistas desde la sala de profesores y, pocos segundos después, recorriendo las aulas para que cada uno de los chicos pudiera saludarlos.

El desconcierto inicial rápidamente dio paso a la alegría. Entre aplausos, gritos y sonrisas, los alumnos aprovecharon la oportunidad para intercambiar algunas palabras con los integrantes de la Scaloneta. "Estaba muy contento y emocionado", expresó uno de los estudiantes tras la experiencia. Otra alumna resumió el momento con una sola palabra: "Felicidad".