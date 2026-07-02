El único jugador de Cabo Verde que pasó por el fútbol argentino palpitó el duelo con la Scaloneta

El emotivo recuerdo de Miguel Ángel Russo

Durante la entrevista, Mendes también se refirió al reciente fallecimiento de Miguel Ángel Russo, con quien compartió plantel en Estudiantes y a quien recordó con mucho afecto: "Obviamente que duele lo de Russo, son muchos años que yo lo conozco. Me dolió verlo en los últimos tiempos en el estado que tenía".

Finalmente, compartió una anécdota que retrata el vínculo que mantenía con el histórico entrenador: "Fue el único compañero que tuve en Estudiantes que nunca me pegó una patada en una práctica".