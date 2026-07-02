El único jugador de Cabo Verde que pasó por el fútbol argentino palpitó el duelo con la Scaloneta
Adriano Mendes, campeón con Estudiantes y primer futbolista de Cabo Verde en jugar torneos de AFA, habló sobre el cruce ante Argentina por los 16avos de final del Mundial.
La Selección Argentina afrontará este viernes su primer compromiso de eliminación directa en el Mundial 2026, cuando se mida con Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami. En la previa del encuentro, quien tomó la palabra fue Adriano Tomás Custodio Mendes, el primer futbolista nacido en ese país que disputó torneos oficiales de AFA y una figura muy recordada por su paso por Estudiantes de La Plata.
El exmediocampista reconoció que el cruce será muy especial para él por la relación que mantiene con ambos países: "Tengo el corazón partido. Yo sé de dónde vengo, dónde nací, cuáles son mis raíces. Obviamente que Argentina me dio todo, todo, pero tampoco voy a traicionar mi sangre ni mis raíces", aseguró en una entrevista con Olé.
Y agregó una frase que refleja el conflicto emocional que le genera el partido: "Voy a mirar el partido sin ningún fanatismo, ni para un lado ni para el otro. No voy a gritar un gol de Cabo Verde ni de Argentina".
Su paso por Estudiantes y el recuerdo de Bilardo
Mendes llegó a Estudiantes a comienzos de la década del 80 y fue parte del plantel que conquistó el Nacional 1983. Con la camiseta del Pincha disputó 53 partidos y construyó una estrecha amistad con Patricio Hernández, quien lo definió como un futbolista "zurdo, que cabeceaba bien", pero sobre todo como alguien "inteligente y vivo". Tras su paso por el club platense, también defendió las camisetas de Temperley, Colón, San Martín de Tucumán y Chacarita, además de continuar su carrera en el exterior.
En diálogo con ESPN, el exfutbolista recordó una histórica frase de Carlos Bilardo para explicar el crecimiento del fútbol africano: "Es como dijo Bilardo hace muchos años: 'África alguna vez va a hacer potencia' y yo creo que hoy lo es". Además, destacó el desarrollo de los futbolistas de su país: "Muchos de los jugadores que han brillado en Portugal son todos nacidos en Cabo Verde". Y concluyó: "En lo personal, sabiendo que desde mis raíces van al Mundial, que es algo único e histórico, tengo una felicidad enorme".
El emotivo recuerdo de Miguel Ángel Russo
Durante la entrevista, Mendes también se refirió al reciente fallecimiento de Miguel Ángel Russo, con quien compartió plantel en Estudiantes y a quien recordó con mucho afecto: "Obviamente que duele lo de Russo, son muchos años que yo lo conozco. Me dolió verlo en los últimos tiempos en el estado que tenía".
Finalmente, compartió una anécdota que retrata el vínculo que mantenía con el histórico entrenador: "Fue el único compañero que tuve en Estudiantes que nunca me pegó una patada en una práctica".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario