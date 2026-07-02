El Gobierno decreta feriado para este viernes 3 de julio que juega la Selección Argentina en el Mundial

Pehuajó celebra sus 143 años de historia con un feriado este viernes 3 de julio

El motivo de este guiño del calendario es la celebración del 143° aniversario de la fundación de Pehuajó. Las autoridades municipales ratificaron el alcance del asueto para el sector escolar y los trabajadores de la comuna, al tiempo que diseñaron un despliegue sin precedentes en la céntrica Plaza Dardo Rocha para unificar los festejos patrios con el "mata-mata" del Mundial 2026.