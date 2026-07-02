El Gobierno decreta feriado para este viernes 3 de julio que juega la Selección Argentina en el Mundial
El mandatario municipal decretó un feriado para este viernes, junto a una serie de actividades, justo en que el conjunto nacional juega por los 16avos de final.
Mientras en la mayor parte de los trabajadores y estudiantes trazan estrategias para enganchar una pantalla en medio de la rutina, el destino y el calendario quisieron que los habitantes de una localidad bonaerense disfruten de una jornada soñada, con un feriado que justo coincide con el cruce de la Selección Argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026.
Este viernes 3 de julio, se decretó un asueto oficial que suspenderá las clases y la actividad en la administración pública en el partido bonaerense de Pehuajó, otorgándole a la comunidad un fin de semana extralargo en el momento más oportuno.
La noticia revolucionó los comercios, las escuelas y las oficinas públicas de la región. Al cese de actividades que garantiza el descanso, se le sumó de forma directa el condimento futbolero: la posibilidad de alentar a los campeones del mundo en un marco de fiesta unificada y el plan de asado armado desde temprano.
Pehuajó celebra sus 143 años de historia con un feriado este viernes 3 de julio
El motivo de este guiño del calendario es la celebración del 143° aniversario de la fundación de Pehuajó. Las autoridades municipales ratificaron el alcance del asueto para el sector escolar y los trabajadores de la comuna, al tiempo que diseñaron un despliegue sin precedentes en la céntrica Plaza Dardo Rocha para unificar los festejos patrios con el "mata-mata" del Mundial 2026.
Las actividades institucionales comenzarán formalmente a las 10:00 horas con el acto protocolar, abriendo paso a una grilla que combinará la gastronomía criolla, la literatura infantil y la música popular.
El cronograma de una jornada histórica en Pehuajó
Para asegurar que la fiesta sea completa antes, durante y después de los 90 minutos de juego, el municipio coordinó una atractiva agenda para toda la familia pehuajense:
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Gran almuerzo popular: Seis clubes deportivos y sociales del distrito unirán fuerzas para la preparación de un multitudinario asado con cuero. Las porciones se expenderán a precios comunitarios para que los vecinos almuercen en el espacio público antes del inicio del encuentro.
Homenaje a María Elena Walsh: El evento albergará talleres recreativos y la entrega de premios del concurso "Manuelita, ¿dónde estás?", una iniciativa coordinada junto a la Fundación Walsh-Facio y el Museo Regional Rafael Hernández para poner en valor a la tortuga más famosa de la cultura nacional.
Cierre a puro ritmo: Durante toda la tarde, el escenario principal recibirá de manera continua a artistas locales de música y danza, coronando la noche con un gran show musical para celebrar el cumpleaños del pueblo y —según confían los vecinos— la ansiada clasificación argentina a los octavos de final.
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