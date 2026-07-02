Lionel Scaloni: "Las redes tienen estas cosas, cualquiera pone algo y enseguida se viraliza"

El análisis de Cabo Verde y los grandes candidatos

Lejos de subestimar al rival de los 16avos de final, el entrenador destacó las virtudes del seleccionado africano, recordando que superaron la fase de grupos con total mérito: "Es un equipo que no ha perdido, incluso en algunos partidos mereció ganar, como contra Arabia. Tienen jugadores de buen pie y salen de contra. No están de casualidad, hay que respetarlos".

Respecto a las selecciones que mejor nivel han mostrado hasta el momento en la competencia, Scaloni enumeró a varios equipos de peso:

Francia y Brasil: "Están muy bien. Son selecciones que, al final, van a estar ahí".

Otros destacados: Mencionó los buenos rendimientos de México, Colombia y España.

Potencias en pelea: Aseguró que Portugal e Inglaterra también estarán en la disputa por el título.

El sorpresivo cruce con el "Tanque" Denis

Divertido momento entre Germán Denis y Lionel Scaloni en conferencia de prensa pic.twitter.com/aERVelg4gg — minutouno (@minutounocom) July 2, 2026

Uno de los momentos más distendidos de la conferencia se vivió cuando el exdelantero argentino Germán "Tanque" Denis, actual trabajador de los medios, le realizó una pregunta en italiano. Scaloni recordó con cariño su etapa compartida en el Atalanta de Bérgamo: "Me daba de comer en la casa en Bérgamo... Íbamos a comer milanesas".

Aprovechando la consulta, el técnico reflexionó sobre la crisis del fútbol italiano, ausente en esta Copa del Mundo. Destacó que Italia posee una cultura futbolística increíble y advirtió sobre los riesgos de perder esa identidad: "Cuando empiezan los cambios y se juega a otra cosa que los futbolistas y la gente no siente, ahí puede empezar un poco el problema. Cada país tiene su cultura que lo ha llevado al éxito".