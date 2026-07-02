Lionel Scaloni: "Las redes tienen estas cosas, cualquiera pone algo y enseguida se viraliza"
El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa en la previa del cruce ante Cabo Verde por 16avos de final del Mundial 2026.
Lionel Scaloni, brindó sus sensaciones antes del trascendental partido de eliminación directa frente a Cabo Verde. En un extenso diálogo con los medios, abordó las principales preocupaciones del equipo, el estado de Lionel Messi y respondió de manera contundente a las versiones que circulan en internet sobre un supuesto favoritismo hacia la Argentina
Consultado sobre las voces que instalan que la Selección Argentina es beneficiada por los arbitrajes o la organización, el técnico fue tajante respecto a su postura sobre el consumo de internet:
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"No leyendo las redes sociales. No mires las redes y ya está. Si no mirás eso, no te enteras".
"Hoy cualquiera pone una cosas y, a lo mejor, no es fundamental. Se hace de una cosa chiquita algo grande".
"Lamentablemente, cualquiera pone algo y en seguida se viraliza y en un segundo está en todos lados. No nos hacemos eco de eso".
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El factor climático en Miami y la presencia de Messi
El encuentro se disputará a las 18:00 horas bajo el intenso calor y la humedad de la ciudad de Miami. Sobre este aspecto, Scaloni remarcó que las condiciones afectarán al desarrollo del juego: "Si mañana hace calor a las seis de la tarde, el espectáculo no va a ser el mismo. Que hay calor y humedad, se podría haber jugado a la noche. Pero es para los dos, sin dudas".
En cuanto a la exigencia física que podría demandar un hipotético tiempo extra y la disponibilidad de Lionel Messi, el DT prefirió la cautela. "No sé cómo va a estar el partido o él. Con nosotros ha jugado de cualquier manera. Yo imagino que estará, pero dependemos del partido y de él. Es muy difícil vaticinar qué puede pasar", explicó.
El análisis de Cabo Verde y los grandes candidatos
Lejos de subestimar al rival de los 16avos de final, el entrenador destacó las virtudes del seleccionado africano, recordando que superaron la fase de grupos con total mérito: "Es un equipo que no ha perdido, incluso en algunos partidos mereció ganar, como contra Arabia. Tienen jugadores de buen pie y salen de contra. No están de casualidad, hay que respetarlos".
Respecto a las selecciones que mejor nivel han mostrado hasta el momento en la competencia, Scaloni enumeró a varios equipos de peso:
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Francia y Brasil: "Están muy bien. Son selecciones que, al final, van a estar ahí".
Otros destacados: Mencionó los buenos rendimientos de México, Colombia y España.
Potencias en pelea: Aseguró que Portugal e Inglaterra también estarán en la disputa por el título.
El sorpresivo cruce con el "Tanque" Denis
Uno de los momentos más distendidos de la conferencia se vivió cuando el exdelantero argentino Germán "Tanque" Denis, actual trabajador de los medios, le realizó una pregunta en italiano. Scaloni recordó con cariño su etapa compartida en el Atalanta de Bérgamo: "Me daba de comer en la casa en Bérgamo... Íbamos a comer milanesas".
Aprovechando la consulta, el técnico reflexionó sobre la crisis del fútbol italiano, ausente en esta Copa del Mundo. Destacó que Italia posee una cultura futbolística increíble y advirtió sobre los riesgos de perder esa identidad: "Cuando empiezan los cambios y se juega a otra cosa que los futbolistas y la gente no siente, ahí puede empezar un poco el problema. Cada país tiene su cultura que lo ha llevado al éxito".
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