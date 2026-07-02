Lionel Scaloni remarcó la importancia de la hinchada para la Selección Argentina: "Nos encanta"

En la previa al duelo con Cabo Verde por 16avos. de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa, donde abordó el ferviente apoyo de la tribuna en cada duelo: "Siempre la hinchada argentina ha sido un plus para el jugador. No sé si esta Selección Argentina transmite más, pero sí es verdad que el apoyo nos encanta", declaró.