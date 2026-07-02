Lionel Scaloni remarcó la importancia de la hinchada para la Selección Argentina: "Nos encanta"
En la previa con Cabo Verde, el entrenador de la Albiceleste ponderó a quienes visten los estadios de celeste y blanco y dan "un plus" en cada encuentro. Mirá.
En la previa al duelo con Cabo Verde por 16avos. de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa, donde abordó el ferviente apoyo de la tribuna en cada duelo: "Siempre la hinchada argentina ha sido un plus para el jugador. No sé si esta Selección Argentina transmite más, pero sí es verdad que el apoyo nos encanta", declaró.
En este sentido, remarcó: "Nos da un plus. Nos da algo más, es evidente eso. Los jugadores son un hincha más jugando con la camiseta y nosotros sentimos ese apoyo. Para nosotros es un refuerzo, nunca es una presión, al contrario".
Finalmente, se esperanzó: "Esperamos mañana que ellos nos den ese apoyo que necesitamos, ante un partido que va a ser difícil y que disfruten. Ojalá se lleven una alegría".
La marca que alcanzará Scaloni con la Selección en el duelo ante Cabo Verde
El partido frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 no será uno más para Lionel Scaloni. Además de representar un nuevo paso en la defensa del título conseguido en Qatar 2022, el compromiso que se disputará en Miami tendrá un valor especial para el entrenador, quien alcanzará los 100 partidos oficiales al frente de la Selección Argentina.
La cifra simboliza la consolidación de un proceso que modificó el rumbo del equipo nacional y lo devolvió al primer plano del fútbol mundial. Cuando asumió el cargo en 2018, pocos imaginaban que aquel entrenador que daba sus primeros pasos al mando de una selección mayor terminaría encabezando uno de los ciclos más exitosos en la historia del fútbol argentino.
Respaldado por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y acompañado por un cuerpo técnico conformado por Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, que impulsó un proyecto integral para todas las selecciones nacionales, el oriundo de Pujato comenzó una reconstrucción profunda luego de años de frustraciones deportivas.
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