La explicación de Jorge Jesus sobre el retiro de Cristiano Ronaldo: "No me siento culpable de nada"

Aunque el castigo ya había quedado atrás y Ronaldo estaba habilitado para regresar al seleccionado, el futbolista sorprendió el jueves al comunicar su retiro mediante un video publicado en sus redes sociales.

"No me siento culpable de nada": la respuesta del entrenador

Consultado sobre las diferencias con el delantero, Jorge Jesus descartó cualquier sentimiento de culpa y aseguró que actuó pensando en el funcionamiento del equipo. "Tomé una decisión como entrenador, pensando en mi equipo y en la selección portuguesa. Soy consciente de que no hice nada para que esto ocurriera. No me siento culpable de nada", sostuvo.

El director técnico también destacó el vínculo que construyó con Cristiano durante la última temporada en Al-Nassr y habló de la fuerte amistad que mantienen. Finalmente, insistió en que respeta la determinación del futbolista y que no modificaría las decisiones que tomó durante su gestión. "Tarde o temprano tenía que suceder", concluyó.