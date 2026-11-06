La explicación de Jorge Jesus sobre el retiro de Cristiano Ronaldo: "No me siento culpable de nada"
El entrenador de la selección portuguesa aseguró que tenía pensado volver a convocar al delantero para la próxima fecha FIFA y reconoció que no esperaba su decisión.
Jorge Jesus habló públicamente después de que Cristiano Ronaldo anunciara su retiro definitivo de la Selección de Portugal, luego de 23 años defendiendo la camiseta de su país. El entrenador aseguró que desconocía las intenciones del delantero y dejó en claro que no considera haber tenido responsabilidad en su determinación.
En una conferencia de prensa realizada en el complejo Ciudad del Fútbol de Oeiras, en las afueras de Lisboa, el técnico de 72 años reveló que tenía previsto volver a contar con el atacante de 41 años para los próximos compromisos internacionales.
"Claro que pensaba que volvería, pensaba convocarlo, hablar con él. Pero tengo que respetarlo. Él decidió que era hora de abandonar la selección. Tarde o temprano tenía que suceder", explicó. Además, reconoció que el anuncio lo tomó por sorpresa: "No sé responder al por qué de su decisión. Hasta ese momento no tenía conocimiento de nada".
El conflicto entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo
La relación entre el entrenador y el máximo goleador histórico de Portugal quedó bajo la lupa después de un episodio ocurrido durante el encuentro ante Noruega, disputado el 27 de septiembre en Oslo. En aquella oportunidad, Cristiano realizó los movimientos de calentamiento durante aproximadamente media hora, pero finalmente no ingresó al campo de juego.
La situación habría generado malestar en el delantero, quien posteriormente abandonó la concentración portuguesa el 30 de septiembre sin previo aviso. Como consecuencia de ese episodio, recibió una sanción de 30 días de suspensión y una multa de 255 euros.
Aunque el castigo ya había quedado atrás y Ronaldo estaba habilitado para regresar al seleccionado, el futbolista sorprendió el jueves al comunicar su retiro mediante un video publicado en sus redes sociales.
"No me siento culpable de nada": la respuesta del entrenador
Consultado sobre las diferencias con el delantero, Jorge Jesus descartó cualquier sentimiento de culpa y aseguró que actuó pensando en el funcionamiento del equipo. "Tomé una decisión como entrenador, pensando en mi equipo y en la selección portuguesa. Soy consciente de que no hice nada para que esto ocurriera. No me siento culpable de nada", sostuvo.
El director técnico también destacó el vínculo que construyó con Cristiano durante la última temporada en Al-Nassr y habló de la fuerte amistad que mantienen. Finalmente, insistió en que respeta la determinación del futbolista y que no modificaría las decisiones que tomó durante su gestión. "Tarde o temprano tenía que suceder", concluyó.
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