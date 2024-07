La feroz crítica de Álvaro Morales a Lionel Messi por errar su penal ante Ecuador

Cuando el disparo se estrelló en el travesaño, el colega se burló abiertamente. "¿Así? Jajaja, Messisito. Falló Messi en los momentos importantes, lo quiso hacer a lo Panenka. ¡Qué cosa! Insisto, ya puede ganar, pero en los momentos importantes se enfría algo, desaparece", afirmó, criticando la capacidad del rosarino para desempeñarse bajo presión.

Pero este no fue el único ataque: "Y sigue Messi sin marcar en la Copa América", publicó tras el gol de Lisandro Martínez. También sugirió que Ángel Di María debería reemplazar a Messi, afirmando: "El partido necesita a Di María. Que entre por Messi. Sería lo mejor".

El comunicador también cuestionó la presencia de Messi en la Copa América: "Al que no he visto es a Messi, yo me pregunto si Messi vino a la Copa América o no". Estas declaraciones reflejan la persistente crítica de Morales hacia el futbolista argentino, a pesar de los logros y el impacto en el fútbol mundial.

— Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) July 5, 2024