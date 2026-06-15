Qué dijo Lionel Scaloni sobre la chance de Julián Álvarez de ser titular en el debut de la Selección Argentina
Lionel Scaloni confirmó que Julián Álvarez superó la lesión en su tobillo y estará a disposición para el primer partido de la Selección Argentina ante Argelia
A horas del debut en el Mundial 2026, Lionel Scaloni trajo mucha tranquilidad al confirmar que el delantero Julián Álvarez logró dejar atrás su molestia física y será una alternativa real frente a Argelia. La ansiada recuperación del atacante representa una noticia excelente para todo el plantel y los hinchas argentinos.
¿Cómo se encuentra Julián Álvarez físicamente para el estreno?
Durante la multitudinaria conferencia de prensa brindada desde la concentración en Kansas, el director técnico de la Selección despejó una de las principales dudas que mantenían en vilo al cuerpo técnico y a los aficionados. Julián Álvarez, quien había arrastrado un incómodo problema en el tobillo durante los últimos días, finalmente está completamente recuperado de sus dolencias.
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Recuperación exitosa y en tiempo récord: Scaloni aseguró firmemente ante los medios que el intenso trabajo médico "ha dado fruto" y que el exdelantero de River Plate "está disponible y es opción" para el decisivo encuentro de este martes.
Variantes en el ataque: La presencia del goleador cordobés le otorga al cuerpo técnico una tranquilidad invaluable, permitiendo mantener la constante presión ofensiva que caracteriza al equipo campeón, ya sea iniciando desde el arranque o como un revulsivo fundamental para los segundos tiempos. "Siempre probamos variantes, son situaciones que se pueden dar", remarcó el entrenador.
¿Qué dijo Scaloni sobre Lionel Messi y el arco de la Selección Argentina?
Además de referirse a la situación puntual del atacante estrella, el líder de la "Scaloneta" dedicó unas sentidas palabras para el gran capitán del equipo y para el arquero titular, confirmando un panorama muy alentador en todas las líneas del campo de juego.
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El rol vital del capitán: Sobre Lionel Messi, el técnico fue sumamente contundente al remarcar que "siempre ha estado y siempre fue fundamental", añadiendo con una enorme confianza que en esta nueva Copa del Mundo "lo será aún más y se lo ve bien".
La valla completamente asegurada: Respecto a la salud del guardameta Emiliano Martínez, Scaloni despejó los rumores de la semana y aseveró que "está bien", confirmando que "si todo sigue bien, creo que va a jugar".
¿Cómo planifica el grupo el debut frente a la dura selección de Argelia?
A nivel puramente colectivo, el estratega argentino destacó la invaluable madurez emocional que atraviesa este grupo de futbolistas. Explicó que la clave principal para afrontar el máximo desafío internacional es mantener intacto el equilibrio mental y la serenidad competitiva.
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Un clima de total distensión: "Hemos llegado a esta situación porque pudimos descomprimir un poco. Jugar tranquilos fue la clave", detalló el entrenador sobre el excelente ambiente interno que reina en el centro de entrenamiento impecable de Kansas.
Respeto absoluto por el rival: Sobre la selección de Argelia, advirtió sin titubeos que es un conjunto veloz con "buenos jugadores adelante y mediocampistas con buen pie", destacando además su notable y peligroso poder de adaptación táctica.
Emoción intacta: Pese a la gloria obtenida en el pasado, Scaloni confesó a corazón abierto estar profundamente conmovido de cara a un nuevo inicio mundialista: "Estoy igual o peor que la primera vez, en cuanto a que me voy emocionando cada vez más".
Tags: Julián Álvarez, Selección Argentina, Lionel Scaloni, Mundial 2026, Argelia.
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