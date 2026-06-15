Qué dijo Lionel Scaloni sobre la chance de Julián Álvarez de ser titular en el debut de la Selección Argentina

¿Cómo se encuentra Julián Álvarez físicamente para el estreno?

Durante la multitudinaria conferencia de prensa brindada desde la concentración en Kansas, el director técnico de la Selección despejó una de las principales dudas que mantenían en vilo al cuerpo técnico y a los aficionados. Julián Álvarez, quien había arrastrado un incómodo problema en el tobillo durante los últimos días, finalmente está completamente recuperado de sus dolencias.