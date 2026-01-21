La AFA oficializó las designaciones arbitrales para el arranque del Torneo Apertura 2026

La temporada 2026 del fútbol argentino está a punto de ponerse en marcha y, como sucede en cada inicio de campeonato, uno de los focos de atención estuvo puesto en la confirmación de los árbitros designados para la primera fecha. En ese contexto, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) dio a conocer de manera oficial el listado completo de jueces que administrarán justicia en la jornada inaugural del Torneo Apertura, que comenzará este jueves con una agenda cargada y varios cruces que prometen intensidad desde el arranque.