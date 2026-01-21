La AFA oficializó las designaciones arbitrales para el arranque del Torneo Apertura 2026
Se dio a conocer el listado completo de jueces para la primera fecha del torneo, que comenzará este jueves con cinco encuentros y tendrá partidos de alto impacto.
La temporada 2026 del fútbol argentino está a punto de ponerse en marcha y, como sucede en cada inicio de campeonato, uno de los focos de atención estuvo puesto en la confirmación de los árbitros designados para la primera fecha. En ese contexto, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) dio a conocer de manera oficial el listado completo de jueces que administrarán justicia en la jornada inaugural del Torneo Apertura, que comenzará este jueves con una agenda cargada y varios cruces que prometen intensidad desde el arranque.
La fecha inicial contará con cinco partidos distribuidos a lo largo del jueves, marcando el puntapié inicial de un certamen que vuelve a generar expectativa entre los clubes, los cuerpos técnicos y los hinchas. Como suele ocurrir, las designaciones arbitrales no pasaron desapercibidas, especialmente en aquellos encuentros que involucran a equipos grandes o que, por antecedentes recientes, suelen estar bajo la lupa.
Uno de los partidos destacados de la jornada será el cruce entre Barracas Central y River. Para ese compromiso, la LPF designó a Nicolás Ramírez como árbitro principal, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR. Se trata de un duelo que despierta atención no solo por la jerarquía del rival millonario, sino también por el contexto que suele rodear a Barracas cuando actúa como local, lo que convierte cada decisión arbitral en un punto de análisis permanente.
Otro de los encuentros que concentra miradas es el debut de Boca en el torneo, donde enfrentará a Deportivo Riestra. Para ese partido, el elegido como juez principal es Sebastián Zunino, mientras que Ariel Penel tendrá la responsabilidad de supervisar las acciones desde el VAR. El estreno del Xeneize en cada campeonato siempre implica un nivel extra de exigencia arbitral, tanto por la magnitud del club como por la repercusión que genera cada fallo.
Con el calendario confirmado y los árbitros ya definidos, el Torneo Apertura 2026 comienza a tomar forma definitiva. Los equipos ultiman detalles, los entrenadores afinan sus planes y los jueces se preparan para un arranque que, como cada año, tendrá a la lupa puesta sobre cada cobro. El fútbol argentino vuelve a escena y la primera fecha ya tiene a sus protagonistas, dentro y fuera del campo de juego.
Las ternas completas de la 1ª fecha del Torneo Apertura 2026
Jueves 22 de enero
17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) -TNT Sports-
- Árbitro: Daniel E. Zamora
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
- Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
20.00 Unión – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Julio Fernández
20.00 Banfield – Huracán (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Bruno Amiconi
- Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
- Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
- Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Diego Martin
22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Federico Benítez
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Laura Fortunato
22.15 Instituto – Vélez (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
- Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
- VAR: José Carreras
- AVAR: Javier Uziga
Viernes 23 de enero
19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Lucas Germanotta
20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2 Federico Cano
- Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Juan Pafundi
22.15 Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Mauricio Martin
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Diego Verlotta
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Marcos Horticolou
Sábado 24 de enero
17.00 Barracas Central – River (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Julián Jerez
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Jorge Broggi
19.30 Gimnasia – Racing (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
- Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Nelson Sosa
22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Joaquin Gil
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Javier Mihura
Domingo 25 de enero
18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
- Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
- VAR: Ariel Penel
- AVAR: Javier Delbarba
21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
- Árbitro: Felipe Viola
- Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Martin Desposito
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Sebastián Habib
21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Hugo Paez
- Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
- Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Juan Pablo Loustau
