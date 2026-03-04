El Chacho Coudet ya está en el país para ser DT de River: "Los hice madrugar, eh"
El ahora exentrenador del Deportivo Alavés aterrizó de madrugada en Ezeiza para iniciar su etapa en el Millonario y fue recibido por hinchas que hicieron vigilia.
La llegada de Eduardo Coudet a la Argentina tuvo el clima de un gran acontecimiento. Pasadas las cuatro de la mañana, el flamante entrenador de River apareció en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y fue sorprendido por un grupo de hinchas que decidió esperarlo pese al horario, además de la prensa local y partidaria.
El director técnico, visiblemente cansado por el viaje desde España pero entusiasmado por el nuevo desafío, se tomó unos minutos para saludar y agradecer el gesto. Con su estilo frontal y descontracturado, el Chacho no perdió la oportunidad de ponerle humor a la escena. “Vamos que no llegamos al entrenamiento”, lanzó entre risas mientras se abría paso entre celulares y flashes.
Luego agregó un cómplice “los hice madrugar, eh”, lo que provocó carcajadas entre los presentes que celebraban su desembarco. Más allá del tono distendido, también dejó en claro su emoción por el desafío que comienza. "Estoy muy contento con lo que se está dando. Simplemente agradecerles el estar y nos vemos en un ratito que tengo que pasar por casa y ya voy para el Monumental".
Más tarde, amplió sus sensaciones: "Sinceramente, no me esperaba el llamado, pero se dio todo muy rápido. Estoy muy contento y agradecido con River y la gente. Ahora seguimos para el Monumental, entrenamiento, todo". La jornada que le esperaba no era menor: firma de contrato, presentación formal y primer entrenamiento en el predio del club.
Con poco descanso pero con una sonrisa permanente, Coudet ya se fue del Deportivo Alavés y empezó a transitar su sueño de dirigir al club donde dejó una huella como futbolista. En Núñez, la expectativa es alta y el entusiasmo de los hinchas ya se hizo sentir desde el primer minuto.
