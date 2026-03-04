El Chacho Coudet ya está en el país para ser DT de River: "Los hice madrugar, eh"

Embed ¡EL CHACHO YA ESTÁ EN ARGENTINA! "Ahora seguimos para el Monumental, entrenamiento, todo...", así fue el arribo de Eduardo Coudet al país, para convertirse en nuevo DT de River. ¡Hasta se fue manejando él mismo desde el aeropuerto! pic.twitter.com/b0lbDn8Ofm — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2026

Luego agregó un cómplice “los hice madrugar, eh”, lo que provocó carcajadas entre los presentes que celebraban su desembarco. Más allá del tono distendido, también dejó en claro su emoción por el desafío que comienza. "Estoy muy contento con lo que se está dando. Simplemente agradecerles el estar y nos vemos en un ratito que tengo que pasar por casa y ya voy para el Monumental".