Ancelotti, condenado por fraude fiscal: un año de cárcel y fuerte multa económica

Además de la pena, el exentrenador merengue deberá abonar una multa de 386.362 euros. A pesar de la condena, el estratega de 65 años no será encarcelado. Según establece la legislación española, las penas menores a dos años por delitos no violentos, especialmente cuando el acusado no posee antecedentes penales, pueden ser eximidas del cumplimiento efectivo en prisión.