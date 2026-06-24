Ancelotti confirmó que Neymar está listo: crecen las chances de verlo ante Escocia
El entrenador de Brasil aseguró que el astro brasileño dejó atrás sus problemas físicos y quedó a disposición para el partido decisivo de la fase de grupos.
Brasil afrontará una jornada decisiva en el Mundial 2026 cuando se mida ante Escocia por la última fecha del Grupo C. El encuentro, programado para disputarse en el Hard Rock Stadium de Miami, será determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados, que necesitan un resultado positivo para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.
En la previa, una noticia generó especial expectativa entre los hinchas de la Verdeamarela: Neymar podría volver a vestir la camiseta nacional. Durante las últimas semanas existieron numerosas dudas sobre la situación física del delantero. Un inconveniente muscular le impidió participar en los dos primeros compromisos mundialistas y sembró incertidumbre acerca de cuándo podría reaparecer.
Sin embargo, en la conferencia de prensa previa al choque con Escocia, Carlo Ancelotti despejó gran parte de esas incógnitas y dejó una señal muy clara sobre la presencia del atacante. El entrenador italiano confirmó que el futbolista se encuentra recuperado y listo para competir. “Neymar está disponible. Trabajó bien y preparó bien el juego”, afirmó ante los medios.
Con la baja de Raphinha, a Neymar se le abre un espacio en Brasil
La declaración fue interpretada como una muestra de confianza en el estado físico del jugador y alimentó las posibilidades de verlo sumar minutos en un partido de enorme importancia para Brasil. La situación contrasta con la de Raphinha, quien continúa generando preocupación dentro del cuerpo técnico.
El delantero del Barcelona sufrió una molestia muscular durante el encuentro frente a Haití y debió abandonar el campo de juego antes de finalizar la primera mitad. Las sensaciones no son alentadoras y existe temor de que no vuelva a jugar en lo que resta del torneo, una baja sensible para el equipo sudamericano.
En el caso de Neymar, la expectativa va más allá de su posible participación en el partido ante Escocia. Su eventual ingreso marcaría el regreso a la selección brasileña después de un largo período alejado de las canchas con la camiseta nacional. La última vez que disputó un encuentro oficial con Brasil fue el 17 de octubre de 2023, cuando enfrentó a Uruguay en Montevideo por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a esta misma Copa del Mundo.
Aquel encuentro terminó convirtiéndose en uno de los momentos más difíciles de su carrera. El delantero sufrió una grave lesión ligamentaria en una de sus rodillas, una situación que lo mantuvo inactivo durante más de un año y condicionó profundamente su trayectoria. Ese problema físico también influyó en el final de su etapa en el fútbol saudí y fue uno de los factores que impulsaron posteriormente su regreso al Santos.
Ahora, casi tres años después de su última aparición con Brasil, Ney está nuevamente a disposición y podría protagonizar uno de los regresos más esperados de la cita mundialista. La decisión final dependerá de Ancelotti, pero las señales indican que el momento de volver está cada vez más cerca.
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