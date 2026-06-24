Ancelotti confirmó que Neymar está listo: crecen las chances de verlo ante Escocia

El delantero del Barcelona sufrió una molestia muscular durante el encuentro frente a Haití y debió abandonar el campo de juego antes de finalizar la primera mitad. Las sensaciones no son alentadoras y existe temor de que no vuelva a jugar en lo que resta del torneo, una baja sensible para el equipo sudamericano.

En el caso de Neymar, la expectativa va más allá de su posible participación en el partido ante Escocia. Su eventual ingreso marcaría el regreso a la selección brasileña después de un largo período alejado de las canchas con la camiseta nacional. La última vez que disputó un encuentro oficial con Brasil fue el 17 de octubre de 2023, cuando enfrentó a Uruguay en Montevideo por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a esta misma Copa del Mundo.

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Aquel encuentro terminó convirtiéndose en uno de los momentos más difíciles de su carrera. El delantero sufrió una grave lesión ligamentaria en una de sus rodillas, una situación que lo mantuvo inactivo durante más de un año y condicionó profundamente su trayectoria. Ese problema físico también influyó en el final de su etapa en el fútbol saudí y fue uno de los factores que impulsaron posteriormente su regreso al Santos.

Ahora, casi tres años después de su última aparición con Brasil, Ney está nuevamente a disposición y podría protagonizar uno de los regresos más esperados de la cita mundialista. La decisión final dependerá de Ancelotti, pero las señales indican que el momento de volver está cada vez más cerca.