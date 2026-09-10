Boca vendió a Kevin Zenón: el mediocampista deja el Xeneize y jugará en Atlas de México

La llegada de Arruabarrena al banco tampoco modificó sustancialmente su situación. Por ese motivo, la posibilidad de emigrar comenzó a ganar fuerza y el proyecto del Atlas terminó resultando atractivo para el jugador. Además, tendrá la posibilidad de ser dirigido por otro argentino: Hernán Crespo, entrenador del conjunto mexicano.

¿Cuánto dinero recibirá Boca por la venta de Zenón?

Uno de los aspectos centrales de la transferencia está relacionado con la inversión que había realizado Boca para contratar al mediocampista. A comienzos de 2024, el club de La Ribera había desembolsado 3,5 millones de dólares por el 80% de los derechos económicos del jugador.

La intención de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme era recuperar esa inversión y, de ser posible, obtener una ganancia con una futura venta. Si bien todavía no trascendieron oficialmente las cifras definitivas de la operación con Atlas, todo indica que Boca recuperará el dinero invertido y recaudará incluso una suma superior.

El ciclo de Kevin Zenón en Boca llega a su fin: los números

Zenón arribó a principios de 2024 y rápidamente consiguió convertirse en uno de los futbolistas con mayor desequilibrio del equipo. Su capacidad para jugar por los costados, asociarse y llegar al área le permitió ganarse un lugar durante distintos períodos. Sin embargo, con el paso del tiempo su participación fue disminuyendo y atravesó una etapa en la que quedó lejos del protagonismo que había tenido inicialmente.

La recuperación de minutos durante las últimas semanas no alcanzó para cambiar su decisión. El mediocampista entendió que una transferencia al exterior podía ofrecerle la continuidad que necesitaba para relanzar su carrera.

Durante su etapa en el Xeneize, el futbolista disputó 92 partidos. En ese período convirtió 11 goles y entregó ocho asistencias, además de recibir siete tarjetas amarillas y una expulsión. En total, acumuló 5.474 minutos en cancha con la camiseta azul y oro.