Andrés Fassi apuntó contra Chiqui Tapia tras el cruce con Merlos: "No juegues con Talleres"

Por su parte, Merlos sostuvo que uno de los guardaespaldas de Fassi le mostró un arma de fuego durante el enfrentamiento en el vestuario. La tensión escaló rápidamente, generando una situación caótica que dejó versiones contradictorias de los hechos.

Qué dijo Andrés Fassi: apuntó contra Tapia y liquidó a Merlos

Tras unos días de silencio, el presidente del conjunto cordobés decidió romper el silencio y no solo cargó contra Merlos, sino también contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Durante su descargo, lanzó duras acusaciones, afirmando que desde hace tiempo viene intentando reunirse con Tapia sin éxito: “Lamentablemente a Chiqui Tapia le he pedido juntarnos ya hace más de un año y medio. Me fui a Buenos Aires un domingo y no me recibiste. Luego quedamos para el lunes, tampoco me recibiste, y el martes tampoco. Ya el miércoles tuve que volver a Córdoba”, relató el dirigente, visiblemente molesto.

Asimismo, continuó sus críticas señalando que Talleres ha sido perjudicado repetidamente en los últimos años: “No solamente no me recibiste, sino que reiteradamente perjudicas a una institución que merece respeto. Hace cuatro o cinco años que vengo hablando de esto contigo y con Beligoy”, manifestó, refiriéndose también a Federico Beligoy, director nacional de arbitraje.

En su advertencia, Fassi fue contundente al expresar: "No juegues con Talleres. El señor Beligoy sigue expresamente el mandato de lo que vos y tu gente hacen para perjudicar".

La conferencia de prensa completa de Fassi contra Merlos y Chiqui Tapia

