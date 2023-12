Andrés Ibarra sobre la confirmación de elecciones en Boca: "Es lo que queríamos"

"Ayer el fallo pasa por encima eso por un concepto técnico y se puede votar, más allá de que subsiste el tema del padrón que tiene anomalías y que desde nuestro punto de vista se debe corregir. Siempre respetamos la institucionalidad y hemos tenido enormes diferencias con el Riquelme que hasta dijo que no hacía falta votar", expresó el candidato en TyC Sports.

Y además, hizo un breve análisis crítico sobre la situación deportiva de la Institución desde la llegada de Jorge Ameal y Román al poder: "Esta gestión ha sido muy mala en lo futbolístico, quedamos afuera de todo, el Consejo de Fútbol ha tenido muy mal manejo. No tuvimos sponsor por un año, hubo maltrato a jugadores y técnicos, algunos que quedaron libres y perdimos millones de dólares", opinó.

Y además, agregó: "Eso y no hacer nada con respecto al estadio para que la masa societaria pueda acceder. Así como estamos, Boca no tiene futuro, va muy mal. No hemos conocido ninguna propuesta de esta dirigencia. Por eso es importante la claridad y transparencia".