Andrés Iniesta comenzó su carrera como entrenador en Dubái: qué club dirigirá

En sus primeras declaraciones tras confirmarse el acuerdo, Iniesta se mostró muy entusiasmado con el proyecto: "El Gulf United FC me parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo". Además, destacó que el club representa el "laboratorio perfecto" para iniciar su andadura como técnico, señalando que su principal motivación en el día a día será moldear, guiar y transmitir toda su experiencia a una plantilla repleta de jugadores jóvenes y con proyección.