Andrés Iniesta comenzó su carrera como entrenador en Dubái: qué club dirigirá
El futbolista campeón del mundo colgó los botines pero nunca se alejó del campo de juego: ahora comenzará una nueva etapa cómo director técnico.
Andrés Iniesta ya tiene su primer gran desafío en el banco de suplentes. El héroe del Mundial de Sudáfrica 2010 con la Selección de España fue anunciado oficialmente como el nuevo director técnico del Gulf United FC, equipo que milita en la First Division de los Emiratos Árabes Unidos (la segunda categoría del fútbol de ese país).
Tras haber anunciado su retirada definitiva como futbolista profesional en 2024 vistiendo la camiseta del Emirates Club, el oriundo de Fuentealbilla decidió no alejarse de las canchas y dar de inmediato sus primeros pasos con la pizarra en un entorno que ya conoce a la perfección.
El Gulf United FC es un club fundado en 2019 por entrenadores británicos y se caracteriza por tener un fuerte enfoque en la formación y el desarrollo de futbolistas jóvenes. Esta filosofía de la institución fue un factor determinante para que el manchego aceptara la propuesta.
En sus primeras declaraciones tras confirmarse el acuerdo, Iniesta se mostró muy entusiasmado con el proyecto: "El Gulf United FC me parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo". Además, destacó que el club representa el "laboratorio perfecto" para iniciar su andadura como técnico, señalando que su principal motivación en el día a día será moldear, guiar y transmitir toda su experiencia a una plantilla repleta de jugadores jóvenes y con proyección.
Este primer paso como director técnico llega en un momento clave en la vida profesional del ex-Barcelona, ya que compaginará la conducción del equipo emiratí con la fase final de sus estudios para obtener la Licencia UEFA Pro, el máximo título formativo para entrenadores en Europa.
Con este movimiento, Andrés Iniesta se suma a la lista de grandes leyendas del fútbol español que deciden iniciar su trayectoria como técnicos en el extranjero, buscando construir desde Oriente Medio los cimientos de una nueva etapa que espera que sea tan exitosa como la que firmó sobre el césped.
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