Marcelo Bielsa aclaró por qué dejó afuera a Nández del Mundial 2026: su tajante motivo

Bielsa incluso destacó el rendimiento que el jugador mostró en competencias recientes con la camiseta celeste. “En la Copa América, a mi criterio, fue el que mejor jugó del equipo”, señaló, una valoración que refleja la consideración que mantiene sobre el mediocampista pese a no haberlo incluido entre los elegidos para el Mundial.

Además, el entrenador reveló que hasta último momento existió interés en contar con él para otros compromisos internacionales. “Para confirmar que no existe ninguna diferencia extradeportiva, para los partidos contra Inglaterra y Argelia, hasta último momento estuvimos gestionando su participación”, explicó.

Nahitan Nandez Uruguay Nahitán Nandez sin Mundial.

Respecto a los aspectos estrictamente futbolísticos, Bielsa comentó que siguió de cerca la actualidad del jugador en Al-Qadsiah y reconoció que tuvo una temporada destacada. Sin embargo, consideró que otros futbolistas ofrecían alternativas más adecuadas para cubrir los distintos roles que puede desempeñar Nández dentro del campo de juego.

El entrenador detalló que el uruguayo puede actuar como lateral, volante o extremo por la banda derecha, pero que en cada una de esas posiciones optó por otros nombres. Entre ellos mencionó a Guillermo Varela, Federico Valverde, Ronald Araújo, Rodrigo Bentancur, Nicolás De La Cruz, Facundo Pellistri y Agustín Canobbio.

“Es puramente haber optado por otros jugadores en lugar de haber elegido a Nández. Me pasó en muchos jugadores que quedaron excluidos porque me pareció que eran otros los que resolvían las necesidades que presentan cada una de las posiciones”, explicó. De esta manera, el "Loco" puso fin a una de las principales incógnitas que dejó la convocatoria uruguaya para el Mundial.

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Aunque reconoció el buen nivel y la importancia que tuvo Nández durante gran parte del proceso, dejó en claro que la competencia interna y la búsqueda de determinadas características tácticas terminaron inclinando la balanza hacia otros futbolistas. Mientras tanto, la Celeste continúa su preparación con la ilusión de realizar una gran campaña en una Copa del Mundo en la que volverá a presentarse como una de las selecciones más competitivas de Sudamérica.