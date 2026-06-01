Marcelo Bielsa aclaró por qué dejó afuera a Nández del Mundial 2026: su tajante motivo
El entrenador de Uruguay explicó los motivos de una de las decisiones más debatidas de la convocatoria para la Copa del Mundo 2026.
La ausencia de Nahitan Nández en la lista definitiva de Uruguay para el Mundial 2026 generó sorpresa tanto entre los hinchas como en los medios especializados. El volante había sido una pieza habitual durante el ciclo de Marcelo Bielsa e incluso fue considerado uno de los jugadores más destacados del equipo en competencias recientes. Sin embargo, el futbolista finalmente quedó fuera de los 26 convocados para la máxima cita del fútbol internacional.
Ante las múltiples especulaciones surgidas tras la publicación de la nómina, Bielsa aprovechó una conferencia de prensa para explicar públicamente los motivos de la decisión y despejar cualquier rumor relacionado con posibles diferencias personales. “Los motivos de la ausencia de Nández son deportivos. No hay ningún otro motivo que tenga que ver con algo que no sea deportivo”, afirmó el entrenador de la selección uruguaya, dejando en claro que la determinación respondió exclusivamente a criterios futbolísticos.
El técnico rosarino fue más allá y remarcó que durante todo el proceso mantuvo una relación normal con el futbolista. “Nández nunca tuvo conmigo diferencias, discusiones o enfrentamientos que me tuvieran que haber obligado a considerar algo fuera de lo deportivo. No tengo ningún motivo extradeportivo para tomar una decisión de convocar o no a ningún jugador”, sostuvo.
La explicación resulta especialmente relevante porque Nández había sido uno de los hombres de confianza del entrenador durante buena parte del ciclo. Su regularidad en la selección y su presencia constante en convocatorias anteriores hacían pensar que tenía un lugar prácticamente asegurado dentro de la lista mundialista.
Bielsa incluso destacó el rendimiento que el jugador mostró en competencias recientes con la camiseta celeste. “En la Copa América, a mi criterio, fue el que mejor jugó del equipo”, señaló, una valoración que refleja la consideración que mantiene sobre el mediocampista pese a no haberlo incluido entre los elegidos para el Mundial.
Además, el entrenador reveló que hasta último momento existió interés en contar con él para otros compromisos internacionales. “Para confirmar que no existe ninguna diferencia extradeportiva, para los partidos contra Inglaterra y Argelia, hasta último momento estuvimos gestionando su participación”, explicó.
Respecto a los aspectos estrictamente futbolísticos, Bielsa comentó que siguió de cerca la actualidad del jugador en Al-Qadsiah y reconoció que tuvo una temporada destacada. Sin embargo, consideró que otros futbolistas ofrecían alternativas más adecuadas para cubrir los distintos roles que puede desempeñar Nández dentro del campo de juego.
El entrenador detalló que el uruguayo puede actuar como lateral, volante o extremo por la banda derecha, pero que en cada una de esas posiciones optó por otros nombres. Entre ellos mencionó a Guillermo Varela, Federico Valverde, Ronald Araújo, Rodrigo Bentancur, Nicolás De La Cruz, Facundo Pellistri y Agustín Canobbio.
“Es puramente haber optado por otros jugadores en lugar de haber elegido a Nández. Me pasó en muchos jugadores que quedaron excluidos porque me pareció que eran otros los que resolvían las necesidades que presentan cada una de las posiciones”, explicó. De esta manera, el "Loco" puso fin a una de las principales incógnitas que dejó la convocatoria uruguaya para el Mundial.
Aunque reconoció el buen nivel y la importancia que tuvo Nández durante gran parte del proceso, dejó en claro que la competencia interna y la búsqueda de determinadas características tácticas terminaron inclinando la balanza hacia otros futbolistas. Mientras tanto, la Celeste continúa su preparación con la ilusión de realizar una gran campaña en una Copa del Mundo en la que volverá a presentarse como una de las selecciones más competitivas de Sudamérica.
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