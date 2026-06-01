Mundial 2026: Tim Payne, el neozelandés que se volvió viral gracias a un argentino

Su crecimiento a nivel de clubes también se reflejó en la selección de Nueva Zelanda. Desde su debut internacional en 2012, acumuló más de 50 partidos con el combinado nacional y formó parte del equipo que consiguió la clasificación al Mundial 2026, marcando el regreso del país oceánico a una Copa del Mundo tras su última participación en Sudáfrica 2010.

Sin embargo, en la previa del torneo su nombre trascendió por una razón inesperada. Un influencer argentino analizó las redes sociales de los futbolistas clasificados al Mundial y descubrió que Payne era uno de los jugadores con menor cantidad de seguidores. La historia se viralizó rápidamente y le dio una notoriedad que hasta entonces no había tenido fuera del ámbito futbolístico.

La respuesta del jugador de Nueva Zelanda al influencer

Todo comenzó cuando el influencer argentino Elscarso se propuso darle visibilidad al futbolista con menor presencia en redes sociales entre los clasificados al Mundial 2026. Tras analizar distintos perfiles, identificó a Payne, quien en ese momento contaba con apenas unos pocos miles de seguidores en Instagram.

La iniciativa tuvo una repercusión inesperada: miles de usuarios comenzaron a seguir al defensor neozelandés y la historia se expandió a otras plataformas, donde también fue impulsada por distintos creadores de contenido. En cuestión de días, el perfil de Payne sumó más de un millón de seguidores y sus publicaciones empezaron a acumular cientos de miles de interacciones.

Sorprendido por la repercusión, el defensor decidió agradecer públicamente el apoyo recibido. A través de sus redes sociales envió un mensaje de reconocimiento a quienes impulsaron la campaña y hasta se animó a grabar un video en español para saludar a sus nuevos seguidores.