Mundial 2026: Tim Payne, el neozelandés que se volvió viral gracias a un argentino
El defensor de Nueva Zelanda sumó más de un millón de seguidores gracias a una inédita campaña impulsada por un influencer argentino. Descubrí todos los detalles en la nota.
A menos de 11 días para el inicio del Mundial 2026, la expectativa crece alrededor de un torneo que marcará un antes y un después en la historia de la competencia: será la primera vez que participen 48 selecciones. Esta ampliación permite la participación de más futbolistas de países que no suelen ocupar los primeros planos del fútbol internacional.
Uno de esos casos es el de Nueva Zelanda, que volverá a disputar una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia. Su última participación había sido en Sudáfrica 2010, y ahora dirá presente en la cita más importante del fútbol. Dentro de ese plantel aparece Tim Payne, un defensor que en las últimas semanas ganó notoriedad luego de que un influencer argentino lo señalara como uno de los futbolistas menos conocidos que estarán presentes en el Mundial.
La historia de Tim Payne y cómo revolucionó las redes sociales
Payne se formó futbolísticamente en Auckland City y comenzó su carrera profesional en 2009. Tras sus primeras temporadas en Nueva Zelanda, pasó por el Waitakere United antes de dar el salto al exterior para incorporarse a la reserva del Blackburn Rovers de Inglaterra.
Más adelante tuvo un paso por Portland Timbers 2, filial de la franquicia estadounidense de la MLS, y luego regresó a su país. Allí defendió los colores de Eastern Suburbs y posteriormente se incorporó a Wellington Phoenix, club al que llegó en 2019 y donde logró consolidarse como una de las piezas importantes del plantel.
Su crecimiento a nivel de clubes también se reflejó en la selección de Nueva Zelanda. Desde su debut internacional en 2012, acumuló más de 50 partidos con el combinado nacional y formó parte del equipo que consiguió la clasificación al Mundial 2026, marcando el regreso del país oceánico a una Copa del Mundo tras su última participación en Sudáfrica 2010.
Sin embargo, en la previa del torneo su nombre trascendió por una razón inesperada. Un influencer argentino analizó las redes sociales de los futbolistas clasificados al Mundial y descubrió que Payne era uno de los jugadores con menor cantidad de seguidores. La historia se viralizó rápidamente y le dio una notoriedad que hasta entonces no había tenido fuera del ámbito futbolístico.
La respuesta del jugador de Nueva Zelanda al influencer
Todo comenzó cuando el influencer argentino Elscarso se propuso darle visibilidad al futbolista con menor presencia en redes sociales entre los clasificados al Mundial 2026. Tras analizar distintos perfiles, identificó a Payne, quien en ese momento contaba con apenas unos pocos miles de seguidores en Instagram.
La iniciativa tuvo una repercusión inesperada: miles de usuarios comenzaron a seguir al defensor neozelandés y la historia se expandió a otras plataformas, donde también fue impulsada por distintos creadores de contenido. En cuestión de días, el perfil de Payne sumó más de un millón de seguidores y sus publicaciones empezaron a acumular cientos de miles de interacciones.
Sorprendido por la repercusión, el defensor decidió agradecer públicamente el apoyo recibido. A través de sus redes sociales envió un mensaje de reconocimiento a quienes impulsaron la campaña y hasta se animó a grabar un video en español para saludar a sus nuevos seguidores.
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