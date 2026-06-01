Argentina no: los países donde se podrá ver el Mundial 2026 por TV en 4K
El Mundial 2026 no se transmitirá en 4K Ultra HD en nuestro país. Repasá el listado completo de canales y naciones que sí contarán con esta tecnología.
La pasión futbolera crece, pero el avance de las transmisiones genera cierta envidia tecnológica. Lamentablemente, el Mundial 2026 no se podrá ver en resolución 4K en nuestro territorio nacional de forma oficial. Mientras tanto, otras regiones del planeta sí disfrutarán de la máxima calidad de imagen a través de diversas plataformas.
Todos los canales que tendrán el Mundial 2026 en 4K
La televisación del próximo certamen en Norteamérica ofrecerá un estándar de máxima definición para un grupo privilegiado de países. Para facilitar la lectura, repasamos región por región quiénes tendrán buena UX (experiencia de usuario) frente a la pantalla con señales confirmadas en Ultra HD:
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias en el AMBA
América
-
Estados Unidos: La transmisión central estará a cargo de Fox Sports (a través de Fox ONE, DirecTV, Dish, Comcast Xfinity, Optimum, Verizon Fios, YouTube TV y FuboTV). Además, Telemundo/Peacock ofrecerá partidos en 1080p HDR.
Brasil: Se podrá disfrutar vía CazéTV (YouTube), SporTV 4K y TV Globo (TV abierta digital inicialmente para São Paulo, Río de Janeiro y Brasilia).
Chile: A través de las operadoras VTR (Canal 710) y Claro (Canal 557).
Guatemala y Nicaragua: Por medio de la señal de Tigo Sports.
Europa
-
España: Por señal abierta a través de RTVE (La1 UHD).
Reino Unido: Mediante la plataforma BBC iPlayer.
Francia: A través de M6 4K y su plataforma M6+.
Alemania: Vía Magenta TV (canales Fussball.TV1, TV2 y TV3 UHD) y RTL.
Austria: Mediante la ORF ON App.
Nivel continental: A través de Eurosport 4K para usuarios de TV paga.
Asia, Oceanía y Medio Oriente
-
Japón: La transmisión será cortesía de NHK (vía satélite BS-4K).
Hong Kong: A través de Now Sports 4K (Now TV, ViuTV).
Australia: Por medio de la plataforma de streaming Stan.
Región MENA (Medio Oriente y Norte de África): A través del canal BeIN Sports 4K.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario