El doblete y chicanas de Lionel Messi en el clásico ante Orlando City: "¿Te firmo un autógrafo?"

En la celebración del tanto que liquidó el encuentro, otra vez se vio a un Leo picante, chicaneando a los suplentes de Orlando City, a los que les sugirió que querían un autógrafo suyo.

¿Messi les firma un autógrafo a su rivales?



El 10, a pura chicana en el Clásico del Sol por la MLS. pic.twitter.com/csFhU724uE — minutouno (@minutounocom) March 2, 2026

Con este 4-2, las Garzas se recuperan del traspié inicial y ahora se preparan para visitar al D.C. United el próximo sábado, con el envión anímico de tener a un Messi que parece no conocer el paso del tiempo.

Los dos goles de Lionel Messi ante Orlando City

ZURDAZO del 10 para el empate! Vamossss pic.twitter.com/snPAzqwkbU — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 2, 2026

Dos veces MESSI pic.twitter.com/Cu1x2fi2qH — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 2, 2026