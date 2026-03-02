El doblete y chicanas de Lionel Messi en el clásico ante Orlando City: "¿Te firmo un autógrafo?"
El astro argentino marcó este domingo sus primeros dos goles oficiales en la victoria 4-2 de Inter Miami por la MLS. Y se cruzó con los suplentes.
El Clásico del Sol volvió a rendirse ante los pies de Lionel Messi, ya que en la segunda jornada de la Major League Soccer (MLS), el capitán argentino lideró la remontada del Inter Miami para vencer 4-2 a Orlando City como visitante y aportar sus primeros dos goles oficiales del año y protagonizar una pelea con sus pares rivales.
Con un doblete espectacular y una asistencia, el "10" no solo le dio los primeros tres puntos al equipo de Javier Mascherano, sino que también extendió su leyenda con una marca de vigencia absoluta.
La exhibición de la "Pulga" comenzó a los 51 minutos con una genialidad marca de la casa: recibió fuera del área y, ante la presión de la defensa local, sacó un zurdazo teledirigido al ángulo izquierdo de Maxime Crépeau.
Este tanto no solo fue el primero de la cuenta personal del capitán de la Selección Argentina en 2026, sino que lo convirtió en el único jugador en la historia en anotar goles de manera ininterrumpida durante 22 años consecutivos (desde su debut en 2005 hasta hoy).
Cuando el partido quemaba, Messi volvió a frotar la lámpara. A los 85 asistió a Segovia para el 3-2 y, apenas cuatro minutos después, sentenció la historia con un tiro libre magistral desde larga distancia que dejó sin chances al arquero canadiense.
En la celebración del tanto que liquidó el encuentro, otra vez se vio a un Leo picante, chicaneando a los suplentes de Orlando City, a los que les sugirió que querían un autógrafo suyo.
Con este 4-2, las Garzas se recuperan del traspié inicial y ahora se preparan para visitar al D.C. United el próximo sábado, con el envión anímico de tener a un Messi que parece no conocer el paso del tiempo.
Los dos goles de Lionel Messi ante Orlando City
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario